آمادگی بیمه ایران در تعطیلات نوروز؛
خدمات ۲۴ ساعته از صدور تا ارزیابی و پرداخت خسارت
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران از ارائه خدمات بیمهای مستمر در تعطیلات نوروز خبر داد و تأکید کرد: بیمه ایران در ایام تعطیلات نوروزی تعطیل نیست و هموطنان عزیز میتوانند در تمام روزهای این ایام از خدمات پشتیبانی، صدور و ارزیابی و پرداخت خسارت بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری با اشاره به اینکه پوشش خدمات در این دوره با رویکرد دسترسی آسان، پاسخگویی سریع و ایجاد آرامش خاطر برای بیمهگذاران طراحی شده است اظهار کرد: سامانه جامع خدمات غیرحضوری ایران من به نشانی my.iraninsurance.ir به صورت ۲۴ ساعته فعال است و هموطنان میتوانند از طریق آن اقداماتی همچون خرید بیمهنامه، تمدید، استعلام، اعلام خسارت و پیگیری پرونده را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند.
وی با بیان اینکه علاوه بر خدمات دیجیتال، شبکه ارائه خدمات حضوری نیز در حالت آمادهباش کامل قرار دارد گفت: شعب و نمایندگیهای منتخب بیمه ایران در سراسر کشور طی تعطیلات نوروز باز هستند تا مردم در مواقع ضروری، بهویژه در حوزه بیمه شخص ثالث، حوادث رانندگی، درمان و آتشسوزی، بدون تأخیر خدمات دریافت کنند.
مدیرعامل بیمه ایران همچنین به تقویت مرکز تماس این شرکت اشاره کرد و توضیح داد: کارشناسان مرکز تماس بیمه ایران نیز با شماره ۰۹۶۶۸ در تمام ایام نوروز به صورت شبانهروزی پاسخگوی پرسشها، راهنمای خرید، پیگیری امور بیمهای و اعلام خسارت خواهند بود. توسعه ظرفیت این مرکز، یکی از اقدامات ما برای افزایش کیفیت خدمترسانی در بازههای پرتردد سال است.
علی جباری با تاکید بر نقش بیمه ایران به عنوان قدیمیترین و بزرگترین بیمهگر کشور افزود: وظیفه ما ایجاد امنیت خاطر برای مردم است. به همین دلیل و در راستای ارائه خدمات بی نظیر به مردم، برنامه های ویژهای برای نوروز و سایر ایام تعطیل کشور انجام دادهایم تا هیچ بیمهگذاری در روزهای تعطیل بدون پاسخگویی نماند.