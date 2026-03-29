بیانیه میدکو در محکومیت حمله به شرکتهای فولادی منتشر شد
به گزارش ایلنا؛ مدیریت ارتباطات هلدینگ میدکو، در پی حمله روز ۷ اسفند دشمن صهیونیستی- آمریکایی به زیرساختهای صنعتی کشور و به خصوص شرکتهای فولادی، بیانیهای به شرح زیر منتشر کرد:
باسمه تعالی
صنعت فولاد ایران نماد عزم و اراده آهنین و خدشهناپذیر یک ملت در توسعه صنعتی و خودکفایی ملی است.
شرکت میدکو اقدام ددمنشانه دشمن صهیونیستی_آمریکایی در حمله به شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد خوزستان را قویا محکوم کرده و با همکاران خود در این دو شرکت، اعلام همدردی میکند.
لازم به ذکر است؛ حمله به زیرساختهای حیاتی و اقتصادی یک ملت خارج از همه هنجارها و معاهدات بینالمللی بوده و مصداق جنایت جنگی است و لازم است مجامع بینالمللی در مقابل این نقض فاحش حقوق بشر توسط ارتش رژیم صهیونیستی_آمریکایی در ایران پاسخگو باشند.
مدیریت ارتباطات میدکو