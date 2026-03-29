اقتصاد امریکا دچار چالش شده/ استفاده ایران از اهرم انرژی برای برقراری صلح

محمود خاقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع بازار نفت در شرایط جنگ اخیر با بیان اینکه جنگ از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی از سوی غیر عقلا اداره می‌شود، اظهار داشت: اگر ترامپ از جنگ پیروز بیرون نیاید که حتما همین گونه است، در امریکا با مشکلات زیادی مواجه و وجهه‌اش خدشه دار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اکنون اقتصاد امریکا دچار چالش شده است، افزود: تورم در این کشور در حال افزایش است.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه تندروها در امریکا جنگ را اداره می کنند، گفت: افراد متعصب مانند هگست و روبیو جنگ صلیبی را علیه مسلمانان بویژه شیعیانی منطقه راه انداخته و تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه ترامپ و نتانیاهو به دلیل فساد اخلاقی و مالی و فرار از محاکمه بدنبال تداوم جنگ هستند، گفت: انسجام و وحدت ملی مردم ایران و مقاومت نیروهای مسلح جنگ طلبان را به ورطه گرداب کشانده است.

خاقانی با بیان اینکه امریکا بدنبال این است مصرف کنندگان عمده نفت در آسیا و اروپا دچار استیصال شوند، تصریح کرد: امریکا با پررنگ کردن قضیه تنگه هرمز سعی در تهییج افکار عمومی علیه ایران است، در حالی که دنیا می‌داند ترانزیت کالا از کشورهای غیرمتخاصم در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون بازار نفت و فروش، قیمت و صادرات آن حتی در منطقه خلیج فارس در واقع در کنترل شرکت‌های چندملیتی است و اوپک و اوپک پلاس هیچ نقشی ندارند.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: نفت در بازار آتی حدود ۱۰۸ تا ۱۱۲ دلار در هر بشکه معامله می‌شود، و نفتی که به طور فیزیکی و واقعی تحویل مشتری می‌شود حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار است. بنابراین کسانی که نفت را در مخازن و نفتکش‌ها ذخیره کرده‌اند سود می‌برند.

وی با اشاره به وخامت اوضاع بازار نفت در کشورهای مصرف کننده خاطرنشان کرد: اکنون کشورهایی مثل استرالیا، نیوزیلند و حتی کشورهای آفریقایی در حال سهمیه بندی سوخت هستند و در برخی کشورها قیمت ها روند صعودی دارد، انگلیس یارانه تدارک دیده که این به معنی کسری بودجه و تورم ناشی از جنگ است بنابراین می‌توان گفت جنگ جهانی اقتصادی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اگر جنگ کنترل و مدیریت نشود این وضعیت علاوه بر کشورهای درگیر؛ تمام دنیا را به چالش خواهد کشاند و اقتصاد جهانی روز به روز دچار تزلزل بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: درواقع می‌توان گفت؛ انرژی در جنگ رمضان حرف اول را می‌زند اما ایران بدنبال این است که از انرژی به عنوان اهرمی برای پایه گذاری صلح در جهان استفاده کند و این موضوعی است که کشورهای منطقه و تولیدکنندگان نفت نیز باید پیگیر آن باشند.

