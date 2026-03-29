به گزارش ایلنا؛ نجفی، مدیرعامل "مبین انرژی خلیج فارس"، ضمن تبریک نوروز از ایستادگی و روحیه مسئولیت پذیری کارکنان تقدیر کرد و گفت: چرخه تولید با اراده نیروهای متخصص این سرزمین متوقف نخواهد شد.

شکری، مدیرعامل "پتروشیمی دهدشت" در بازدید نوروزی با تاکید بر مدیریت الزامات پدافند غیرعامل در شرایط جنگی اظهار کرد: باید با مدیریت ریسک و ارتقاء سطح آمادگی عملیاتی شرایطی پایدار برای ادامه فعالیت‌ها فراهیم کنیم.

معدولی، مدیرعامل "پتروشیمی شهید تندگویان"، با تقدیر از تلاش کارکنان در شرایط جنگی تصریح کرد: ایستادگی و تلاش نیروهای متخصص پشتوانه‌ای مطمئن برای تداوم تولید و پایداری اقتصاد کشور به شمار می رود.

کمیته سلامت "هلدینگ خلیج فارس" برای حفظ هوشیاری در شرایط پراسترس ناشی از حفظ انفجار تکنیک تمرکز حسی را آموزش داد. نام بردن پنج مورد دیدنی، چهار مورد لمس‌شدنی ، شناسایی سه مورد شنیدنی، یاآوری دو موضوع بو دار و به خاطر آوردن یک مورد چشیدنی از آن جمله هستند.

