به گزارش ایلنا از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی در این مراسم با اشاره به پایداری تحسین‌برانگیز زیرساخت‌های فناوری بانک تجارت در شرایط حساس پایان سال ۱۴۰۴، از افزایش 30 درصدی تعداد تراکنش‌های همراه‌بانک تجارت نسبت به مقطع مشابه سال قبل در کنار پایداری بیشتر خدمات این اپلیکیشن خبر داد.

مدیرعامل بانک تجارت در ادامه با اشاره به محصولات مبتنی بر تأمین مالی زنجیره‌ای و همچنین رویکرد حمایتی بانک تجارت از تولید ملی و صنایع کشور گفت: در همین راستا سهم تامین مالی این بانک از 6.3 درصد به بیش از 12 درصد ارتقا یافته است.

وی تأکید کرد: این موفقیت‌ها مرهون پیوند «تکنولوژی» و «مدیریت راهبردی» است و در سال ۱۴۰۵ با چابک‌سازی هلدینگ تفتا، این مسیر تا رسیدن به قله‌های جدید تداوم خواهد یافت.

سیدجواد سجادی، معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات نیز با تمجید از روحیه تعاملی تیم‌های فنی و اجرایی بانک تجارت حضور وکیلی‌نیا در رأس هلدینگ تفتا را فرصتی برای تقویت انسجام تیمی و ارتقای خدمات دیجیتال بانک برشمرد.

مسعود وکیلی‌نیا، مدیرعامل جدید هلدینگ تفتا با تشریح اولویت‌های کاری خود، بر حفظ سرمایه‌های انسانی متخصص به عنوان بزرگترین دارایی مجموعه تأکید کرد و گفت: موفقیت‌های به‌دست آمده در صنعت، نتیجه وجود تیم‌های منسجم در شرکت‌های تابعه است و ما با رویکردی تحولی، به دنبال تقویت این ساختار و حفظ پایداری تیم‌های موجود هستیم.

