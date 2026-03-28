برای مردم ایران «ساعت زمین» تنها یک حرکت نمادین یک ساعته نیست
برای مردم ایران اما مفهوم «ساعت زمین» تنها یک حرکت نمادین یکساعته نیست. در روزهای دشوار جنگ رمضان که کشور با شرایط ویژهای روبهرو است، هموطنان ما عملاً در کنار صنعت برق، معنای واقعی همراهی در مدیریت مصرف انرژی را به نمایش گذاشتند. در این روزهای سخت بسیاری از خانوادهها با درک شرایط کشور و برای کمک به پایداری شبکه برق، مصرف خود را آگاهانه مدیریت میکنند؛ گویی که جامعه ایران در تمام این روزها در حال تجربه ساعتی طولانی از «ساعت زمین» است.
به گزارش ایلنا،رویداد جهانی «ساعت زمین» یادآور این حقیقت مهم است که مدیریت مصرف انرژی و توجه به منابع محدود زمین، مسئولیتی همگانی است. این حرکت نمادین که با خاموش کردن چراغها برای ساعتی مشخص انجام میشود، پیامی روشن دارد: هر یک از ما میتوانیم با تغییر رفتار مصرفی خود در حفظ منابع انرژی و پایداری محیط زیست نقش مؤثری ایفا کنیم.
این همراهی مسئولانه مردم، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق در شرایط حساس و جنگی داشته و دارد و نشان میدهد که فرهنگ مدیریت مصرف میتواند به یکی از پایههای تابآوری ملی تبدیل شود. بیتردید در شرایط خاص، انرژی تنها یک خدمت عمومی نیست، بلکه بخشی از زیرساختهای حیاتی کشور محسوب میشود که پایداری آن نیازمند همکاری همگانی است.
در کنار این همراهی ارزشمند مردم، لازم میدانم از تلاشهای بیوقفه و شبانهروزی نیروهای عملیاتی صنعت برق در سراسر کشور قدردانی کنم. کارکنان این صنعت در سختترین شرایط، با تعهد و ایثار برای حفظ پایداری شبکه و تداوم تأمین برق پایدار برای هموطنان تلاش کردند و نقش مهمی در عبور موفق کشور از این مقطع حساس دارند.
امیدواریم رویداد «ساعت زمین» فرصتی باشد تا بیش از پیش به اهمیت مدیریت مصرف برق و نقش هر یک از ما در پایداری شبکه انرژی کشور توجه کنیم و با ادامه این همراهی ارزشمند، آیندهای مطمئنتر و پایدارتر برای ایران عزیز رقم بزنیم.