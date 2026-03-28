تداوم طرح امداد نوروزی سایپا دیزل با ۴۲ نمایندگی فعال
طرح امداد نوروزی سایپا دیزل با پوشش ۴۲ نمایندگی فعال در سراسر کشور همچنان در حال ارائه خدمات به ناوگان حملونقل تجاری است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، طرح امداد نوروزی سایپا دیزل که از ۹ اسفند آغاز شده، با استقرار ۴۲ نمایندگی فعال در سراسر کشور همچنان با قوت ادامه دارد. شرکت سایپا دیزل از طریق شرکت خدمات فنی رنا و با بهرهگیری از خودروهای امدادی مجهز و کارشناسان متخصص، خدمات فنی به محصولات خود را در این ایام بهصورت متمرکز ارائه میکند.
با توجه به نقش حیاتی ناوگان حملونقل تجاری و جایگاه سایپا دیزل بهعنوان قدیمیترین خودروساز تجاری منطقه، شرکت خدمات فنی رنا با برنامهریزی در حوزه تأمین قطعات، آموزش نیروهای خدمات و ارتقای تجهیزات تخصصی تلاش کرده است تمامی خودروهای تولیدی این شرکت را در جادههای کشور تحت پوشش امداد نوروزی قرار دهد.
در این طرح نمایندگیهای سایپا دیزل در استانهای مختلف از جمله گیلان، مازندران، تهران، خراسان رضوی، خراسانهای شمالی و جنوبی، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گلستان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، فارس، قم، کرمان، سیستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان، ایلام، قزوین، بوشهر و هرمزگان خدمات مستقیم ارائه میکنند. در سایر استانها و شهرهای فاقد نمایندگی نیز خدمات حضوری و امدادی با ارجاع به نزدیکترین شعبه انجام میشود.
یکی از بخشهای مهم این طرح، ارائه مشاوره تلفنی شبانهروزی در سراسر کشور است که در بسیاری موارد به رفع نقص و راهاندازی خودرو بدون نیاز به اعزام تیم امداد منجر میشود. همچنین برای مواجهه با شرایط خاص و نیازهای احتمالی، پرسنل جایگزین نیز در برنامهریزی طرح در نظر گرفته شده است.
طرح امداد نوروزی سایپا دیزل تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت و با توجه به اهمیت سیستم حملونقل جادهای، ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی به خودروهای تجاری این شرکت پس از تعطیلات نیز استمرار خواهد داشت.