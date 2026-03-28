افزایش ۸۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در شرقی ترین نقاط کشور

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، علیرضا پرنده مطلق، با بیان اینکه این دو پروژه شامل یک نیروگاه ۲۰ مگاواتی و یک نیروگاه ۶۰ مگاواتی است، افزود: نیروگاه ۲۰ مگاواتی اکنون با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

پرنده مطلق اضافه کرد: در حال حاضر گروهی متشکل از ۷ نفر در حال فعالیت بر روی این پروژه هستند.

وی افزود: قرار است از ابتدای هفته آینده تعداد افراد تیم اجرایی افزایش یابد و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود تا پایان این ماه ۵۰ درصد ظرفیت و تا پایان اردیبهشت نیز کل نیروگاه وارد مدار تولید برق شود.

وی درباره نیروگاه ۶۰ مگاواتی نیز با بیان اینکه چالش‌های تامین تجهیزات نیروگاه بررسی و مقرر شد نسبت به رفع آن از طریق هماهنگی با ساتبا انجام شود.

معاون فنی ساتبا بیان کرد: با تکمیل این دو پروژه، بخش قابل توجهی از نیاز برق مناطق نزدیک به آن از طریق انرژی خورشیدی تامین خواهد شد.

وی در عین حال اظهار امیدواری کرد: امکان بهره‌برداری نیروگاه ۶۰ مگاواتی خورشیدی نیز تا پیک امسال فراهم شود.

وی همچنین در پایان تاکید کرد: با راه‌اندازی هردو نیروگاه، تامین انرژی پایدار شبکه تحت پوشش، در دستور کار قرار خواهد گرفت که گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های تولید انرژی در این منطقه به شمار می‌رود.