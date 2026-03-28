شبکه برق کشور پایدار است

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر از نیروهای عملیاتی صنعت برق کشور به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا در صورت بروز آسیب در شبکه‌های برق بر اثر اصابت پرتابه‌ها یا حوادث ناشی از جنگ، در سریع‌ترین زمان ممکن مشکل رفع شود و تأمین برق مردم با اختلال مواجه نشود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۸۰۰ حادثه نسبتاً جدی در شبکه‌های انتقال و توزیع برق رخ داده که به سرعت ترمیم شده‌اند و در مواردی که در اثر اصابت پرتابه های دشمن خاموشی ایجاد شده، میانگین زمان رفع آن کمتر از ۵۵ دقیقه بوده است.

به گفته وی، در جنگ رمضان و جنگ دوازده‌روزه نیز مدیریت حوادث در شبکه برق کشور به همین شکل انجام شده است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به شرایط دشوار فعالیت نیروهای عملیاتی صنعت برق گفت: در برخی مناطق همکاران ما ناچار بودند همزمان با ادامه حملات، برای رفع آسیب‌دیدگی شبکه وارد عمل شوند.

سخنگوی صنعت برق کشور گفت : در جریان جنگ رمضان ۶ نفر از نیروهای صنعت برق به شهادت رسیدند و بیش از ۶۰ نفر نیز دچار جراحات سنگین از جمله قطع نخاع یا تخلیه چشم شدند. یکی از این شهیدان، خانم دکتر مژده زندی نسب از نخبگان دانشگاه امیرکبیر بود. در جنگ دوازده‌روزه نیز شهیده دکتر ندا رفیعی پارسا هم یکی از نخبگان دانشگاه امیرکبیر بود که به شهادت رسید.

رجبی مشهدی در پاسخ به نگرانی برخی شهروندان در خصوص احتمال حمله به نیروگاهها و احتمال اختلال گسترده در شبکه برق کشور اظهار کرد: نیروگاه‌های کشور به‌صورت پراکنده در نقاط مختلف کشور مستقر هستند و ایجاد اختلال گسترده در شبکه برق نیازمند وارد شدن ضربات سنگین و هم‌زمان به مجموعه بزرگی از تأسیسات است که احتمال آن بسیار اندک است.

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که بعد از آسیب به تجهیزات چقدر زمان برای بازگشت به حالت اولیه لازم است، افزود: در حال حاضر و همزمان با تعطیلات نوروز، مصرف برق نسبت به روزهای عادی کمتر است؛ به‌گونه‌ای که اگر نیروگاهی دچار مشکل شود، می‌توان از ظرفیت سایر نیروگاه‌ها برای تأمین برق استفاده کرد و پایداری شبکه را حفظ کرد. اما اگر آسیب جدی باشد، ساخت و راه‌اندازی یک نیروگاه جدید ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد و احداث نیروگاه کاری سخت، پیچیده و زمان‌بر است.

معاون برق وانرژی وزارت نیرو تصریح کرد : از نظر قوانین بین‌الملل نیز حمله به زیرساخت‌های انرژی از سال ۱۹۴۵ به‌عنوان جرم جنگی شناخته شده است؛ زیرا به‌طور مستقیم خدمات حیاتی مردم را هدف قرار می‌دهد چرا که برق وابسته به سلامت، امنیت و خدمات ضروری و زندگی روزمره مردم است. بنابراین هرگونه حمله به این زیرساخت‌ها، جرم محسوب می‌شود و جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از آن اقدام کند.

رجبی مشهدی در پاسخ به پرسش نقش مردم در شرایط بحران گفت : مردم همیشه پای کار بوده‌اند و امروز هم دو سه اقدام مهم در این شرایط بحرانی می‌توانند انجام دهند مثلا اگر حادثه‌ای موجب اختلال در تامین برق شد، با کمک‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده اثرات بی‌برقی را به حداقل برسانند. در مراکز حساس مثل بیمارستان‌ها، اگر مولد اضطراری نیاز به فعال‌سازی داشت، همراهی کنند. معمولاً بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی مانند نانوایی‌ها مولد اضطراری دارند.

طبق اعلام وزارت نیرو، وی افزود : مدیریت مصرف بسیار مهم است. کاهش مصرف باعث می‌شود ذخیره انرژی پایدارتر بماند و مصارف غیرضروری و نامتعارف باید کاهش یابد؛ مثل روشن‌ماندن تابلوهای تبلیغاتی، چراغ بانکها یا فروشگاه‌ها در ساعات تعطیل و روشنایی‌هایی که در ساعات غیرضروری نیازی به آن‌ها نیست.

سخنگوی صنعت برق کشور در پایان ضمن تشکر از همراهی و مشارکت همیشگی مردم در مصرف بهینه برق گفت حمایت و همراهی مردم همیشه باعث دلگرمی کارکنان صنعت برق می‌شود و آن‌ها با انگیزه بیشتری به خدمت رسانی به مردم برای تامین برق پایدار ادامه می دهند.

انتهای پیام/