در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
آسیب به پتروشیمیهای بوشهر تکذیب شد
یک منبع آگاه گفت: هیچ حملهای به مجتمع های پتروشیمی صورت نگرفته است.
یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر آسیب به مجتمع های پتروشیمی در حمله نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: هیچ حمله ای به مجتمع های پتروشیمی صورت نگرفته است.
وی افزود: هیچ گونه آسیبی به واحدهای پتروشیمی وارد نشده است.
او تصریح کرد: یک کانکس رادیویی در محوطه خارج از مجتمع دچار آسیب جزیی شده که هیچ ارتباطی به پتروشیمی نداشته است.