یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر آسیب به مجتمع های پتروشیمی در حمله نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: هیچ حمله ای به مجتمع های پتروشیمی صورت نگرفته است.

وی افزود: هیچ گونه آسیبی به واحدهای پتروشیمی وارد نشده است.

او تصریح کرد: یک کانکس رادیویی در محوطه خارج از مجتمع دچار آسیب جزیی شده که هیچ ارتباطی به پتروشیمی نداشته است.

