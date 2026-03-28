قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز شنبه هشتم فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۷ هزار ۴۷۳ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۶ هزار و ۲۳۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۵۸ هزار و ۳۸۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۶ هزار و ۹۵۹ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۴۳۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۹۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۶۸۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۶۶۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۱۹ هزار و ۸۹۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹ هزار و ۷۱۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۵۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۳۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۵ هزار و ۸۵۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۵ هزار و ۸۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۱ هزار و ۳۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۰ هزار و ۲۱۵ تومان است.

