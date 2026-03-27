طی ۲۶ روز جنگ رمضان صورت گرفت
جابهجایی بیش از ۳۱ میلیون تن انواع کالا در شبکه راههای کشور
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: با تلاش فعالان حوزه حملونقل عمومی، ۳۱ میلیون و ۵۶۵ هزار تُن انواع کالا در سطح شبکه راههای کشور جابهجا شده است.
به گزارش ایلنا، به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، مهرداد حمداللهی اظهار کرد: با صدور ۲ میلیون و ۳۴ هزار بارنامه، این حجم از کالا در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ فروردینماه ۱۴۰۵ در سطح جادهها جابهجا شده تا کمبودی در عرضه کالاهای مورد نیاز هموطنان وجود نداشته باشد.
وی بیان کرد: در مدت یادشده و با صدور ۸۳ هزار بارنامه، یک میلیون و ۹۳۱ هزار تُن کالای اساسی با تلاش رانندگان ناوگان حملونقل عمومی در بستر جادهها جابهجا و در سطح کشور توزیع شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالا بیان کرد: در حال حاضر پنج هزار و ۹۰۲ شرکت حملونقل کالا و ۵۶۷ هزار راننده حرفهای و غیور در حوزه عظیم جابهجایی کالا در سطح کشور فعال بوده و با تلاش بیوقفه، در حال مدیریت و اجرای عملیات جابهجایی انواع کالا در سطح راهها هستند.