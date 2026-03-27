خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی ۲۶ روز جنگ رمضان صورت گرفت

جابه‌جایی بیش از ۳۱ میلیون تن انواع کالا در شبکه راه‌های کشور

کد خبر : 1766074
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: با تلاش فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی، ۳۱ میلیون و ۵۶۵ هزار تُن انواع کالا در سطح شبکه راه‌های کشور جابه‌جا شده است.

به گزارش ایلنا، به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مهرداد حمداللهی اظهار کرد: با صدور ۲ میلیون و ۳۴ هزار بارنامه، این حجم از کالا در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در سطح جاده‌ها جابه‌جا شده تا کمبودی در عرضه کالاهای مورد نیاز هموطنان وجود نداشته باشد.

وی بیان کرد: در مدت یادشده و با صدور ۸۳ هزار بارنامه، یک میلیون و ۹۳۱ هزار تُن کالای اساسی با تلاش رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بستر جاده‌ها جابه‌جا و در سطح کشور توزیع شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا بیان کرد: در حال حاضر پنج هزار و ۹۰۲ شرکت حمل‌ونقل کالا و ۵۶۷ هزار راننده حرفه‌ای و غیور در حوزه عظیم جابه‌جایی کالا در سطح کشور فعال بوده و با تلاش بی‌وقفه، در حال مدیریت و اجرای عملیات جابه‌جایی انواع کالا در سطح راه‌ها هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار