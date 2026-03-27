مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران:

شهروندان در صورت قطعی برق نگران نباشند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران با اشاره به اینکه شهروندان در صورت بروز قطعی برق نگران نباشند، زیرا شرایط تحت کنترل است، گفت: با وجود خسارت‌ها، هیچ مشترکی در حال حاضر بدون برق نیست و روشنایی شهر تهران به‌طور کامل برقرار است.

به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران - با اشاره به خسارت وراد شده به شبکه برق تهران اظهار کرد: در استان تهران در حوزه شبکه توزیع، حدود یک و نیم همت به شبکه‌های برق خسارت وارد شده است که این موضوع فارغ از خطوط انتقال و خطوط فوق توزیع است.

وی افزود: علی رغم خسارت ، هیچ مشترکی در حال حاضر بدون برق نیست و روشنایی شهر تهران به‌طور کامل برقرار است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران در پایان تشریح کرد: شهروندان در صورت بروز قطعی برق نگران نباشند، زیرا شرایط تحت کنترل است و می‌توانند از طریق سامانه فوریت‌های برق با شماره ۱۲۱ موضوع را پیگیری کنند.

