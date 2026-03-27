شهروندان در صورت قطعی برق نگران نباشند

به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران - با اشاره به خسارت وراد شده به شبکه برق تهران اظهار کرد: در استان تهران در حوزه شبکه توزیع، حدود یک و نیم همت به شبکه‌های برق خسارت وارد شده است که این موضوع فارغ از خطوط انتقال و خطوط فوق توزیع است.

وی افزود: علی رغم خسارت ، هیچ مشترکی در حال حاضر بدون برق نیست و روشنایی شهر تهران به‌طور کامل برقرار است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران در پایان تشریح کرد: شهروندان در صورت بروز قطعی برق نگران نباشند، زیرا شرایط تحت کنترل است و می‌توانند از طریق سامانه فوریت‌های برق با شماره ۱۲۱ موضوع را پیگیری کنند.

