به گزارش ایلنا، فرزانه صادق در نشست وبیناری بررسی وضعیت تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی، از تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی در این بندر قدردانی کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیگیری مسائل و مشکلات حوزه بنادر گفت: در راستای پیگیری مشکلات سازمان بنادر و همچنین قدردانی از کارکنان و کارگران این حوزه، حمایت‌های لازم از فعالیت‌های بنادر کشور در حال انجام است.

وی آمارهای ارائه‌شده از عملکرد بنادر را اثرگذار دانست و اظهار کرد: این آمارها نشان‌دهنده همت و جدیت کارکنان بخش خصوصی و دولتی در حوزه‌های مختلف بندری و دریایی است و ضروری است مشکلات و کمبودها در اسرع وقت برطرف شود.

صادق با اشاره به مجموعه فعالیت‌ها و آمارهای عملیاتی حوزه‌های مختلف بندری و دریایی در ایام جنگ تحمیلی رمضان خطاب به کارکنان بنادر اظهار کرد: عملکرد مجموعه بنادر در این روزها نشان می‌دهد که شما «مردان روزهای سخت» هستید. انتظار مردم ایران این است که مجموعه بنادر و دریانوردی با همان جدیت به کار خود ادامه دهد.

وی افزود: فعالیت‌های بندری باید با جدیت ادامه پیدا کند و موضوعاتی که نیاز به پیگیری دارد یا فرآیندهایی که در بنادر کشور باید طی شود تا به یک ثبات و پایداری برسیم، حتما با دقت کامل دنبال شود. امیدواریم روزهای روشن‌تر و درخشان‌تری که در پیش داریم هرچه زودتر فرا برسد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط خاص بندر شهید رجایی از اردیبهشت‌ماه سال گذشته و وقوع انفجار غم‌انگیز در این بندر بزرگ تجاری کشور گفت: فعالیت‌ها در این بندر از همان روزهای نخست انفجار با نگاه جهادی مدیران سازمان بنادر و تلاش مجموعه اداره‌کل استان هرمزگان ادامه یافت.

وی ادامه داد: امروز نیز که با یک جنگ نظامی پرالتهاب و گسترده مواجه هستیم، شاهد حماسه‌آفرینی کارکنان این بندر بزرگ در استان هرمزگان هستیم.

صادق از تلاش‌های مجموعه فعالان حوزه بندری استان هرمزگان قدردانی کرد و گفت: با وجود همه نگرانی‌ها، اقدامات بزرگی در این بندر عملیاتی شد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های بندری و دریایی با جان کارکنشان و کارگران در هم آمیخته است، تصریح کرد: در حملات صورت‌گرفته علیه نیروهای دریایی در بنادر مختلف کشور اتفاقاتی رخ داده که با کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و اصول صلح و آزادی دریانوردی در تضاد بوده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ضروری است مستندات این موارد به سرعت جمع‌آوری و به این سازمان بین‌المللی ارسال شود.

