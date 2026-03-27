درآمد نفتی ۳.۹ میلیارد دلاری ایران در کمتر از یک ماه
ایران در کمتر از یک ماه از حمله آمریکا و اسراییل علیه این کشور حدود ۳.۹ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است.
به نوشته این گزارش، جمهوری اسلامی ایران به دو صورت از تغییرات قیمت منتفع شده است؛ نفت خام شاخص این کشور به مشتریانش که بیشتر در چین هستند، با کمترین تخفیف نسبت به برنت در بیش از ۱۰ ماه اخیر فروخته میشود.
از سوی دیگر، شاخص جهانی برنت نیز از زمان آغاز حمله علیه ایران، به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است.
بر اساس برآوردهای صادراتی شرکت رهیابی محمولههای نفتی، تانکرترکرز و قیمت نفت خام شاخص کشور یعنی نفت سبک ایران، تهران از فروش مخلوط اصلی نفت سبک ایران در ماه مارس تاکنون روزانه حدود ۱۳۹ میلیون دلار درآمد داشته است که نسبت به ۱۱۵ میلیون دلار در فوریه افزایش یافته است.