درآمد نفتی ۳.۹ میلیارد دلاری ایران در کمتر از یک ماه

به گزارش ایلنا، بلومبرگ طی گزارشی نوشت، از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران احتمالا صد‌ها میلیون دلار درآمد اضافی از فروش نفت به دست آورده است و از افزایش قیمت نفت خام خود بهره برده چراکه به تنها صادرکننده بزرگی تبدیل شده که قادر است از تنگه هرمز استفاده کند.

به نوشته این گزارش، جمهوری اسلامی ایران به دو صورت از تغییرات قیمت منتفع شده است؛ نفت خام شاخص این کشور به مشتریانش که بیشتر در چین هستند، با کمترین تخفیف نسبت به برنت در بیش از ۱۰ ماه اخیر فروخته می‌شود.

از سوی دیگر، شاخص جهانی برنت نیز از زمان آغاز حمله علیه ایران، به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است.

بر اساس برآورد‌های صادراتی شرکت رهیابی محموله‌های نفتی، تانکرترکرز و قیمت نفت خام شاخص کشور یعنی نفت سبک ایران، تهران از فروش مخلوط اصلی نفت سبک ایران در ماه مارس تاکنون روزانه حدود ۱۳۹ میلیون دلار درآمد داشته است که نسبت به ۱۱۵ میلیون دلار در فوریه افزایش یافته است.