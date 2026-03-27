در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

آسیب به منافع آمریکا با تعرض به تاسیسات نفتی ایران

یک کارشناس ارشد انرژی گفت: در حال حاضر، نفت به بیش از ۱۰۰ دلار رسیده است، بنابراین بنظر نمی‌آید تعرض به تاسیسات نفتی ایران در راستای منافع امریکا باشد، بعبارت دیگر مضرات این اقدام بیش از منافع آن خواهد بود.

مرتضی بهروزی فر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: متاسفانه امریکا در دو دهه گذشته با تحریم‌هایی که اعمال کرده درواقع تقریبا سیاست‌های خود را روی نفت ما تحمیل کرده است.

وی افزود:  ما با دارا بودن بزرگترین ذخایر نقت و گاز دنیا می توانستیم بزرگترین تولید کننده انرژی دنیا باشیم اما عملا جایگاه اصلی خود را نداریم و بزرگترین دلیل آن نیز تحریم های اعمالی چه در حوزه سرمایه گذاری و چه در تامین قطعات و تجهیزات و تکنولوژی و یا محدودیت در فروش نفت کشورمان بوده است.

عضو هیات علمی موسسه بین المللی مطالعات انرژی با اشاره به چالش ایران برای بازگرداندن پول حاصل از فروش نفت و تاثیر آن بر اقتصاد و صنعت نفت کشور گفت: آمریکا سال‌ها به اشکال مختلف سعی در متوقف ساختن توسعه نفت ایران داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون امکان اینکه امریکا بخواهد صنعت نفت ایران را بصورت فیزیکی تحت تاثیر قرار دهد صفر نیست، مثلا اینکه بخواهد تاسیسات نفتی خارک را مورد تعرض و حمله قرار دهد و بخش عمده صادرات نفت ما را متوقف کند ولی تبعات آن بیش از ایران دیگر کشورها از جمله خود ایالات متحده را درگیر خواهد کرد.

بهروزی فر تاکید کرد: در حال حاضر، نفت به بیش از ۱۰۰ دلار رسیده است، بنابراین بنظر نمی‌آید با تعرض به تاسیسات نفتی ایران منافع امریکا اقتضا کند که قیمت نفت روند صعودی را طی کند، بعبارت دیگر مضرات این اقدام بیش از منافع آن خواهد بود.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
