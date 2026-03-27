در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

تمام پایانه‌های مرزی برای تردد مسافران فعال هستند/ مرزهای ترکیه باز است

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری گفت: خبری که مبنی بر بسته بودن مسیرهای مرزی کشور ترکیه منتشر شد، صحت نداشت و در حال حاضر مسافران از مبدا و به مقصد ترکیه هم در حال تردد هستند.

جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت پایانه‌های مرزی برای عبور و مرور زمینی مسافران ورودی و خروجی از/ به کشور اظهار داشت: در حال حاضر تمام پایانه‌های مرزی کشور برای تردد مسافران ورودی به ایران و خروجی از کشور باز است و هیچ محدودیتی در تردد مسافران وجود ندارد. 

وی ادامه داد: اکثر جابه‌جایی‌ها از مسیرهای مرزی کشورهای ارمنستان و ترکیه انجام می‌شود، البته پایانه‌های مرزهای دوغارون و میلک برای جابه‌جایی مسافران از/به افغانستان فعال است. 

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری تاکید کرد: خبری که مبنی بر بسته بودن مسیرهای مرزی کشور ترکیه منتشر شد، صحت نداشت و در حال حاضر مسافران از مبدا و به مقصد ترکیه هم در حال تردد هستند. 

هدایتی گفت: با توجه به شرایط کنونی کشورمان اغلب مسافران ورودی و خروجی ایرانی‌ها هستند اما به غیر از پایانه‌های مرزهای مشترک با افغانستان، در تمام پایانه‌های مرزی اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی برای جابه‌جایی مسافران فعال است. 

وی افزود: در حال حاضر، یکی از پایانه‌های مرزی پرتردد کشور، پایانه نوردوز است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
