جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت پایانه‌های مرزی برای عبور و مرور زمینی مسافران ورودی و خروجی از/ به کشور اظهار داشت: در حال حاضر تمام پایانه‌های مرزی کشور برای تردد مسافران ورودی به ایران و خروجی از کشور باز است و هیچ محدودیتی در تردد مسافران وجود ندارد.

وی ادامه داد: اکثر جابه‌جایی‌ها از مسیرهای مرزی کشورهای ارمنستان و ترکیه انجام می‌شود، البته پایانه‌های مرزهای دوغارون و میلک برای جابه‌جایی مسافران از/به افغانستان فعال است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری تاکید کرد: خبری که مبنی بر بسته بودن مسیرهای مرزی کشور ترکیه منتشر شد، صحت نداشت و در حال حاضر مسافران از مبدا و به مقصد ترکیه هم در حال تردد هستند.

هدایتی گفت: با توجه به شرایط کنونی کشورمان اغلب مسافران ورودی و خروجی ایرانی‌ها هستند اما به غیر از پایانه‌های مرزهای مشترک با افغانستان، در تمام پایانه‌های مرزی اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی برای جابه‌جایی مسافران فعال است.

وی افزود: در حال حاضر، یکی از پایانه‌های مرزی پرتردد کشور، پایانه نوردوز است.

