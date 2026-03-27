در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تمام پایانههای مرزی برای تردد مسافران فعال هستند/ مرزهای ترکیه باز است
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری گفت: خبری که مبنی بر بسته بودن مسیرهای مرزی کشور ترکیه منتشر شد، صحت نداشت و در حال حاضر مسافران از مبدا و به مقصد ترکیه هم در حال تردد هستند.
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت پایانههای مرزی برای عبور و مرور زمینی مسافران ورودی و خروجی از/ به کشور اظهار داشت: در حال حاضر تمام پایانههای مرزی کشور برای تردد مسافران ورودی به ایران و خروجی از کشور باز است و هیچ محدودیتی در تردد مسافران وجود ندارد.
وی ادامه داد: اکثر جابهجاییها از مسیرهای مرزی کشورهای ارمنستان و ترکیه انجام میشود، البته پایانههای مرزهای دوغارون و میلک برای جابهجایی مسافران از/به افغانستان فعال است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری تاکید کرد: خبری که مبنی بر بسته بودن مسیرهای مرزی کشور ترکیه منتشر شد، صحت نداشت و در حال حاضر مسافران از مبدا و به مقصد ترکیه هم در حال تردد هستند.
هدایتی گفت: با توجه به شرایط کنونی کشورمان اغلب مسافران ورودی و خروجی ایرانیها هستند اما به غیر از پایانههای مرزهای مشترک با افغانستان، در تمام پایانههای مرزی اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی برای جابهجایی مسافران فعال است.
وی افزود: در حال حاضر، یکی از پایانههای مرزی پرتردد کشور، پایانه نوردوز است.