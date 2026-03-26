بازوی «توزیع بهینه سوخت» در پیامرسان «بله» رونمایی شد
بازوی توزیع «توزیع بهینه سوخت» به همت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و با همکاری پیامرسان «بله» با هدف تعامل بهتر میان مشتریان سوخت و شرکت پالایش و پخش رونمایی شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بازوی «توزیع بهینه سوخت» امکان گزارشدهی آسان به بازرسان و ناظران شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران را در موارد زیر برای شهروندان فراهم میکند:
١- گزارش بسته بودن جایگاه
٢- اتمام سوخت
٣- نداشتن کارت اضطراری جایگاه
۴- صف طولانی (و اعلام زمان انتظار برای سوختگیری)
۵- فروش سوخت در مظروفات (ظرف و دبه)
۶- استفاده پیدرپی از کارت اضطراری جایگاه برای یک نفر
بر پایه این گزارش، در روزهای آینده، خدماتی همچون تسهیل در «صدور آنی کارت سوخت»، «تغییر رمز کارت سوخت» و «یافتن کارت سوخت مفقودی» نیز به این خدمات افزوده میشود.
شهروندان میتوانند از طریق لینک زیر وارد صفحه اصلی بازوی «توزیع بهینه سوخت» شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پیامرسان بله شده و از این خدمات بهرهمند شوند.