به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بازوی «توزیع بهینه سوخت» امکان گزارش‌دهی آسان به بازرسان و ناظران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را در موارد زیر برای شهروندان فراهم می‌کند:

‎١- گزارش بسته بودن جایگاه

٢- اتمام سوخت

٣- نداشتن کارت اضطراری جایگاه

۴- صف طولانی (و اعلام زمان انتظار برای سوخت‌گیری)

۵- فروش سوخت در مظروفات (ظرف و دبه)

۶- استفاده پی‌درپی از کارت اضطراری جایگاه برای یک نفر

بر پایه این گزارش، در روزهای آینده، خدماتی همچون تسهیل در «صدور آنی کارت سوخت»، «تغییر رمز کارت سوخت» و «یافتن کارت سوخت مفقودی» نیز به این خدمات افزوده می‌شود.

شهروندان می‌توانند از طریق لینک زیر وارد صفحه اصلی بازوی «توزیع بهینه سوخت» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پیام‌رسان بله شده و از این خدمات بهره‌مند شوند.

