نفت برنت نزدیک به ۱۰۵ دلار معامله شد
قیمت نفت در پی ارزیابی دوباره سرمایهگذاران از چشمانداز آتشبس در خاورمیانه با افزایش روبهرو شد و نفت خام شاخص برنت به نزدیک ۱۰۵ دلار برای هر بشکه رسید.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز پنجشنبه (ششم فروردین) حدود ۲ درصد افزایش یافت و در پی نگرانیها از اختلال در عرضه انرژی بهدلیل احتمال طولانی شدن درگیریهای در خاورمیانه ضررهای جلسه معاملاتی پیشین (چهارشنبه، پنجم فروردین) را جبران کرد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۳۸ دقیقه به وقت گرینویچ با ۲ دلار و ۸ سنت یا ۲.۰۳ درصد افزایش به ۱۰۴ دلار و ۳۰ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دبلیوتیآی آمریکا با یک دلار و ۹۳ سنت یا ۲.۱۴ درصد افزایش، ۹۲ دلار و ۲۵ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص در معاملههای روز چهارشنبه بیش از ۲ درصد کاهش یافتند.
تسویوشی اوئنو، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی انالآی (NLI) در این باره گفت: خوشبینی درباره مذاکرات آتشبس از بین رفته است.
وی افزود: خواستههای تعیینشده ازسوی واشینگتن بیشازحد به نظر میرسد و قیمت نفت را بسته به مذاکرات و اقدامهای نظامی طرفهای درگیر را در معرض نوسانهای بیشتر قرار میدهد.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حملونقل از طریق تنگه هرمز را که بهطور معمول حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آنجا میگذرد، متوقف کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی هم بحران خاورمیانه را بزرگترین اختلال در عرضه نفت تاکنون نامیده است.
سنائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در جریان مذاکرات روز چهارشنبه از فاتح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی، خواست آزادسازی هماهنگشده دیگری از ذخیرهسازیهای نفت را انجام دهد، زیرا توکیو به دنبال جلوگیری از درگیری طولانیمدت در خاورمیانه است.
بر اساس محاسبات رویترز بر اساس دادههای بازار، افزون بر نگرانیهای مربوط به عرضه، حداقل ۴۰ درصد از ظرفیت صادرات نفت روسیه پس از حمله پهپادهای اوکراینی، حمله مورد مناقشه به یک خط لوله اصلی و توقیف نفتکشها متوقف شده است.
سه مقام انرژی عراق روز چهارشنبه اعلام کردند که تولید نفت عراق کاهش یافته است و سطح مخازن ذخیرهسازی به سطوح بالا و بحرانی رسیدهاند.
ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۰ مارس (جمعه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۴) با ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه افزایش به ۴۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسید که بالاترین مقدار از ژوئن ۲۰۲۴ است و بسیار فراتر از انتظار تحلیلگران در نظرسنجی رویترز برای افزایش ۴۷۷ هزار بشکهای بود.