بهره برداری از دو نیروگاه خورشیدی در کشور آغاز می شود

وی در خصوص نیروگاه دوم نیز گفت: عملیات اجرایی این نیروگاه ۲۷ مگاواتی نیز توسط پیمانکار در حال انجام است و در حال حاضر نصب پنل‌ها در مراحل پایانی قرار دارد و اجرای استراکچرها نیز تقریباً تکمیل شده است.

به گفته معاون فنی و مهندسی ساتبا، در جلسه برگزارشده درباره نحوه اتصال این نیروگاه به شبکه نیز تصمیماتی اتخاذ شد و بر اساس برنامه زمان‌بندی، مقرر شده است این نیروگاه با ظرفیت کامل تا پایان اردیبهشت‌ماه وارد مدار شود.

پرنده‌مطلق در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ نفر از نیروهای پیمانکار در این پروژه مشغول به فعالیت هستند و مقرر شده است از ابتدای هفته آینده تعداد نیروهای اجرایی افزایش یابد تا روند تکمیل پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی پیش برود.