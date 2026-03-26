بهره برداری از دو نیروگاه خورشیدی در کشور آغاز می شود

معاون فنی و مهندسی ساتبا از برنامه بهره‌برداری دو نیروگاه خورشیدی در جنوب شرق کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا پرنده‌مطلق با اشاره به بازدید انجام‌شده از دو نیروگاه نیروگاه خورشیدی در جنوب شرق کشور گفت: از این میان یک نیروگاه ۹ مگاواتی با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال اجراست و پیش بینی می شود تا پایان فروردین ماه وارد مدار شود.

وی در خصوص نیروگاه دوم نیز گفت: عملیات اجرایی این نیروگاه ۲۷ مگاواتی نیز توسط پیمانکار در حال انجام است و در حال حاضر نصب پنل‌ها در مراحل پایانی قرار دارد و اجرای استراکچرها نیز تقریباً تکمیل شده است.

به گفته معاون فنی و مهندسی ساتبا، در جلسه برگزارشده درباره نحوه اتصال این نیروگاه به شبکه نیز تصمیماتی اتخاذ شد و بر اساس برنامه زمان‌بندی، مقرر شده است این نیروگاه با ظرفیت کامل تا پایان اردیبهشت‌ماه وارد مدار شود.

پرنده‌مطلق در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ نفر از نیروهای پیمانکار در این پروژه مشغول به فعالیت هستند و مقرر شده است از ابتدای هفته آینده تعداد نیروهای اجرایی افزایش یابد تا روند تکمیل پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی پیش برود.

اخبار مرتبط
