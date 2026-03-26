هیچ تهدیدی مانع توقف چرخه تولید برق نمیشود
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه هیچ تهدیدی مانع توقف چرخه تولید برق نمیشود، گفت: ایستادگی در برابر تهدیدات اخیر دشمن علیه زیرساختها، نماد واقعی اقتدار مهندسی کشور است.
به گزارش ایلنا، مسعود مرادی در جریان بازدید از نیروگاه حرارتی شازند با ابلاغ پیام قدردانی وزیر نیرو از تلاشهای جهادی همکاران صنعت نیروگاهی در دوران جنگ تحمیلی بر علیه کشورمان، افزود: حضور مقتدرانه همکاران برق حرارتی در کنار واحدهای تولیدی، محکمترین پاسخ به یاوهگوییهای دشمن است.
وی تاکید کرد: همکاران صنعت نیروگاهی این روزها به دور از خانواده سنگر تولید برق را حفظ کرده و ثابت کردهاند که هیچ تهدیدی نمیتواند چرخ تولید و خدمترسانی به مردم را متوقف کند.
طبق اعلام وزارت نیرو، مرادی ادامه داد: همکاران نیروگاه شازند در کنار سایر همکاران صنعت برق حرارتی با وجود تهدیدات صورت گرفته در حال تکمیل برنامه تعمیرات و بهینهسازی نیروگاههای حرارتی هستند تا این واحدها در روزهای اوج مصرف برق تابستان امسال با آمادگی حداکثری در مدار تولید باشند.