دیدار نوروزی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با سرمایه گذاران

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین نشست که با حضور معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد محمد کبیری با تقدیر از تلاش های سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کیش در یک سال گذشته گفت: سال 1404 سالی توام با اتفاقات مختلف بود و در سایه همدلی و اتحاد این سال را در کنارکیشوندان و سرمایه گذاران به پایان رساندیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه افزود: سال جدید نیز اگرچه برای کشورعزیزمان با تهاجم وحملات دشمن آمریکایی صهیونی آغاز شد اما بازهم شاهد هستیم مردم ایران با اتحاد وهمدلی، مقتدرانه ضمن حفظ تمامیت ارضی کشور، پای خدمت به مردم ایستاده اند و تمامی بخش های مختلف بی وقفه در حال خدمت رسانی هستند.

وی تاکید کرد: در جزیره کیش نیز خدمات دهی لحظه ای متوقف نشده و هم پای نهادهای دولتی، نظامی و امنیتی، بخش خصوصی نیزهمواره پای کار بوده که جای تقدیر و تشکردارد.

گفتنی است در این نشست در خصوص موضوعات مختلف جزیره و ایجاد رونق دوباره اقتصادی در جزیره کیش نیز گفتگو شد.

