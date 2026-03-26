احسان جان محمدی رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: انجمن صنفی سی ان جی کشور با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جایگاه داران سی ان جی در سراسر کشور با ایجاد پویش «همدلی انرژی : CNG برای ایران » به جهت رفاه حال هموطنان کشور نسبت به رایگان کردن عرضه سوخت سی ان جی از مورخ ۱۷ اسفند ماه اقدام کرده است و روز به روز به تعداد جایگاه های که با صرف هزینه کرد شخصی خود به این پویش می پیوندند اضافه می شود. در حال حاظر با راه اندازی این پویش و کمک مردم کشور وضعیت عرضه سوخت در این تمام کشور به حالت پایدار بازگشته است.

وی افزود: طی حدود ۲۰ روز گذشته، حدود ۷۰ درصد از جایگاه‌های CNG سراسر کشور با مشارکت داوطلبانه در قالب پویش «همدلی انرژی؛ CNG برای ایران»، اقدام به عرضه رایگان گاز طبیعی فشرده (CNG) به خودروهای دوگانه‌سوز کرده‌اند.

جان‌محمدی با قدردانی از همکاری مردم گفت: خوشبختانه با همکاری شهروندان و استفاده از سوخت CNG به جای بنزین در این روزهای حساس، فشار بر مصرف بنزین کاهش یافته و در حال حاضر در هیچ‌یک از جایگاه‌های بنزین مشکلی در عرضه سوخت وجود ندارد.

وی تأکید کرد: جایگاه‌های CNG در سراسر کشورهمچنان به‌صورت رایگان به تمامی خودروهای دوگانه‌سوز سوخت CNG عرضه می‌کنند و این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی فعالان صنعت CNG و کمک به مدیریت مصرف سوخت کشور ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور از همراهی جایگاه‌داران، و همکاری مردم قدردانی کرد و از دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز خواست همچنان از سوخت CNG به‌عنوان سوختی پاک، اقتصادی و در دسترس استفاده کنند.

