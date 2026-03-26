نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با ایلنا:
مالکان هیچ شکایتی از مستأجران برای عدم پرداخت اجاره اسفند نداشتند
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هرچند که مالکان هم در این شرایط اقتصادی به وجه کرایه نیاز دارند اما بر خلاف ماههای گذشته هیچ تماسی با مشاوران املاک در جهت شکایت از عدم پرداخت کرایه از مستأجران نداشتند.
داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با ایلنا درباره وضعیت بازار اجاره و نحوه تعامل مالکان و مستأجران در این شرایط جنگی و اقتصادی کشور اظهار داشت: گزارشهای میدانی و اطلاعات به دست آمده از مشاوران املاک در سطح تهران نشان میدهد که تعامل بین طرفین قرارداد، مستأجران و مالکان بسیار خوب بوده و مالکان با مستأجران کنار آمدند.
وی تاکید کرد: همانطور که میدانیم قانون و قانون گذار حقوق مالکان در زمان جنگ و در این شرایط را از بین نبرده اما شاهد آن بودیم که مالکان تعامل فوق العادهای با مستاجران دارند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: هر چند که مالکان هم در این شرایط اقتصادی به وجه کرایه نیاز دارند اما بر خلاف ماههای گذشته هیچ تماسی با مشاوران املاک در جهت شکایت از عدم پرداخت وجه کرایه از مستأجران نداشتند، این در حالی است که در ماههای گذشته تماسهایی گرفته میشد مبنی بر اینکه مشاوران املاک به مستاجر درباره پرداخت به موقع اجاره متذکر شود.
بیگینژاد با بیان اینکه در حالی که سنوات گذشته مالکان، شب عید نسبت به تسویه اجاره واحدهای مسکونی و تجاری اقدام میکردند اما امسال رفتار متفاوتی داشتند و هیچ شکایتی از عدم دریافت اجاره نداشتند، ادامه داد: میدانیم که واحدهای تجاری بیشترین آسیب اقتصادی را متحمل شدند، برخی از کسب و کارها بیشترین سود را از فروش چند روز منتهی به سال کسب میکنند اما امسال میتوان گفت برخی از مشاغل شب عید نداشتند و مگر دو سه شب آخر که درآمد آن هم کفاف هزینهها را نمیداد و مالکان با درک خوب این شرایط؛ هیچ تماسی با مستأجران برای دریافت اجاره اسفند ماه نداشتند و دریافت اجاره را زمان بهتر موکول کردند.