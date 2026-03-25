اعلام فهرست شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران
فهرست شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران در تهران در ایام نوروز اعلام شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاونت شعب و بانکداری شرکتی، برنامه فعالیت شعب کشیک تهران به شرح زیر اعلام میشود:
چهارشنبه 05 فروردین:
بلوار کشاورز و میرداماد
پنجشنبه 06 فروردین:
سعادت آباد و تجریش
شنبه 08 فروردین:
شعب مرکزی
یکشنبه09 فروردین:
میرداماد و بلوار کشاورز
دوشنبه 10 فروردین:
سعادت آباد و تجریش
سه شنبه 11 فروردین:
شعب مرکزی