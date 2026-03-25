به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در پیامی با ذکر آیه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، اظهار کرد: با قلبی مالامال از اندوه و چشمانی اشکبار، خبر شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیز، از جمله ۹ نفر از کارمندان پلیس راه‌آهن، در حمله هوایی دشمن به واحدهای مسکونی مجموعه راه‌آهن تبریز را دریافت کردم.

وی با اشاره به اینکه در پی این حمله، تعدادی دیگر از ساکنان نیز مجروح شدند و خانواده‌های بسیاری داغدار و اندوهگین شدند، تصریح کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم درنده‌خوی صهیونیستی که به تجربه ثابت کرده‌اند به هیچ دستورالعمل و مقررات بین‌المللی پایبند نیستند، این بار نیز ددمنشی خود را در اوج بی‌شرمی به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: حمله به منازل مسکونی بار دیگر ادعای دروغین آنان را هویدا کرد که نه فقط اماکن نظامی، بلکه زیرساخت‌ها و جان عزیز هموطنان ما را هدف حملات خود قرار داده‌اند.

صادق تأکید کرد: بمباران خانه‌هایی که مأمن کودکان و زنان بودند، تخریب مدارسی که سنگر علم و آینده بودند، ویران‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که به‌عنوان پناهگاه‌های امن برای مجروحان و بیماران شناخته می‌شوند و هتک حریم میراث فرهنگی که بخشی از هویت و حافظه تاریخی یک ملت است، نه‌تنها مصداق بارز جنایت جنگی، بلکه ناقض آشکار تمامی قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو است.

وزیر راه و شهرسازی ضمن محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، اظهار کرد: از سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و همه کشورهای آزاده جهان می‌خواهیم که در برابر این فجایع سکوت نکنند؛ چرا که این سکوت آنان را نیز در ارتکاب این نسل‌کشی و ویرانگری سهیم می‌سازد.

وی در ادامه این پیام، به نمایندگی از خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی، این ضایعه اسفناک و اندوهبار را به خانواده‌های داغدار و صبور این شهیدان عزیز، به جامعه کارکنان فداکار راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به تمامی ملت شریف ایران تسلیت گفت.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بی‌تردید فقدان این خادمان صدیق، داغی سنگین بر دل همکاران و خانواده‌های آنان نهاده است، اما یاد و نامشان به عنوان نماد ایثار و خدمت در حافظه صنعت حمل‌ونقل کشور جاودانه خواهد ماند.

