به گزارش ایلنا، در پی بروز خسارات ناشی از جنگ رمضان و در راستای تسریع در فرآیند بازسازی و ساماندهی وضعیت سکونتی و اقتصادی مناطق آسیب‌دیده، «کمیته ارزیابی خسارات و تدوین برنامه بازسازی مسکن» ذیل ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و جلسات مدیریتی و تخصصی آن به‌صورت مستمر در دو سطح ستادی و کشوری با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

برگزاری چهارمین نشست کشوری با حضور وزیر

این کمیته با هدایت و راهبری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مأموریت دارد آخرین وضعیت واحدهای مسکونی و تجاری در استان‌های آسیب‌دیده را به‌صورت دقیق مورد بررسی، پایش و ارزیابی قرار دهد. در همین چارچوب، چهارمین جلسه این کمیته در سطح کشوری، در چهارم فروردین ۱۴۰۵ با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و طی آن، اطلاعات به‌روز از میزان خسارات، وضعیت سکونت خانوارها و نیازهای فوری بازسازی احصاء و جمع‌بندی شد.

تمرکز بر استان‌های دارای بیشترین آسیب

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در چهار جلسه برگزارشده با حضور معاونان حوزه مسکن، کلیه مدیران‌ کل استان‌ها، مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان نظام مهندسی، استان‌های دارای بیشترین میزان آسیب از جمله ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و سایر استان‌های آسیب دیده، به‌طور ویژه در دستورکار بررسی و پایش قرار گرفتند.

در این جلسات، بر ضرورت رسیدگی فوری به آسیب‌های جزئی واحدهای مسکونی و تجاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأکید شد تا ضمن جلوگیری از تشدید مشکلات شهروندان آسیب‌دیده، امکان بازگشت سریع‌تر ساکنان به واحدهای خود فراهم شود.

برگزاری جلسات ستادی و اتخاذ تصمیمات حمایتی

همزمان، جلسات ستادی این کمیته نیز تاکنون در سه نوبت و در عالی‌ترین سطح، با حضور مدیران معاونت‌های تخصصی حوزه مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، صندوق ملی مسکن و بانک مسکن برگزار شد و تصمیمات لازم در راستای تسریع در حمایت از آسیب‌دیدگان و پیگیری نظام‌مند اسکان آنان در سطوح مختلف شامل اسکان اضطراری، موقت و دائم اتخاذ شد.

در این جلسات، ضمن بررسی ابعاد مختلف تأمین مالی و پشتیبانی اجرایی، بسته‌های حمایتی مورد نیاز تدوین و جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه شد.

تدوین دستورالعمل تسهیلات اسکان موقت

از مهم‌ترین دستاوردهای این فرآیند اخذ مصوبات لازم از دولت و تدوین «دستورالعمل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه وام ودیعه اسکان موقت» در چارچوب مصوبه دولت، ویژه خانوارهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان است. این دستورالعمل با هدف تأمین سریع سرپناه و کاهش فشارهای معیشتی، با حمایت بانک مسکن و صندوق ملی مسکن تهیه و تنظیم شد.

در چهارمین جلسه کمیته ارزیابی خسارات و تدوین برنامه بازسازی مسکن در سطح کشوری، ابعاد مختلف این دستورالعمل توسط معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برای مدیران استانی تبیین و تشریح شد تا زمینه اجرای هرچه سریع‌تر پرداخت تسهیلات اسکان موقت در استان‌های هدف فراهم شود.

تداوم جلسات تا تثبیت شرایط بازسازی

برگزاری منظم جلسات کمیته بازسازی تا زمان تثبیت شرایط و آغاز فاز اجرایی بازسازی ادامه خواهد یافت و گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت اقدامات، به وزیر راه و شهرسازی، مراجع ذی‌صلاح و عموم مردم ارائه می‌شود.

در این میان، یاد و خاطره شهدای این حوادث تلخ که در جنگ رمضان جان خود را از دست دادند، همواره گرامی داشته می‌شود و اندوه سنگین این فقدان، دل‌های بسیاری را متأثر ساخته است و همدردی با خانواده‌های داغدار آنان، بخشی از مسئولیت انسانی و ملی در این مسیر خدمت‌رسانی است.

