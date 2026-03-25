افزایش سقف تراکنش خرید غیرحضوری با رمز دوم ثابت کارتهای بانک رفاه کارگران
سقف انجام تراکنشهای خرید غیرحضوری با استفاده از رمز دوم ثابت کارتهای بانک رفاه کارگران افزایش یافت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، براساس ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا، از این پس دارندگان کارتهای بانک رفاه کارگران میتوانند تا سقف 10 میلیون ریال بدون نیاز به رمز پویا، تراکنش خرید غیرحضوری انجام دهند؛ رقمی که پیش از این 5 ریال تعیین شده بود.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند برای بهرهمندی و فعالسازی این خدمت به خودپردازها و کیوسکهای این بانک مراجعه و ابتدا گزینه تغییر رمز و خدمات رمز دوم پویا و پس از آن تغییر یا تخصیص رمز دوم ایستا را انتخاب و در ادامه استفاده از رمز مربوطه را تایید و در نهایت نسبت به تعیین رمز 5 الی 12 رقمی و تایید نهایی اقدام کنند.
این اقدام با هدف تسهیل خریدهای غیرحضوری و کاهش پیچیدگیهای استفاده از خدمات بانکی الکترونیک اتخاذ شده است. افزایش سقف تراکنش با رمز دوم ثابت میتواند بخشی از دغدغه کاربران در انجام این خریدها را برطرف کند.
گفتنی است، کماکان امکان بهرهمندی از رمز دوم پویاکارت بانک رفاه کارگران برای فعالکنندگان رمز دوم ایستا، به قوت خود باقی است.