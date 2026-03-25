فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روز چهارشنبه 5 فروردین ماه اعلام شد
شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روز چهارشنبه 5 فروردین ماه ۱۴۰۴ آماده ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان هستند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس تصمیم بانک مرکزی ج.ا.ا و اعلام شورای هماهنگی بانکها مبنی بر فعالیت شعب کشیک بانکها در این روز، شعب منتخب بانک رفاه کارگران از ساعت 7:30 الی 13:30 دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه میدهند.
از مشتریان گرامی درخواست میشود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.
فهرست شعب مذکور از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.