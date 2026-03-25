یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
جریان تجارت ایران از تنگه هرمز برقرار است/ مسیرهای جایگزین برای بنادر آسیبدیده تعریف شد
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه واردات و صادرات کالا با سرعت و شدت از همه گمرکات حتی در ایام تعطیلات نوروز در حال انجام است، گفت: ازآنجا که تنگه هرمز در دست ماست، صادرات و واردات کشور از این تنگه نیز انجام میشود.
امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا تجارت و صادرات و واردات از تنگه هرمز انجام میشود یا خیر؟» گفت: تنگه هرمز در دست ماست و به همین دلیل، صادرات و واردات کشور از این مسیر نیز انجام میشود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در مسیرهای ورود کالا که بعضا دچار مشکل شده است، سعی کردیم از مسیرهای جایگزین استفاده کنیم.
روشنبخش ادامه داد: بنادر جنوبی کشور با وجود جنگ، دچار مشکل بحرانی نشده، زیرا تنگه هرمز دست خودمان است و صادرات و واردات از/به کشورمان از این مسیر انجام میشود. پیش از این در لجستیک و حمل و نقل کالا دچار مشکل بودیم که برای رفع آن نیز برنامهریزی و تلاش کردیم که بار و کالا در بنادر نماند تا به مقصدشان حمل شود. به طور مثال، بعد از حمله دشمن به کنارک، کامیونها برای بارگیری به چابهار نمیرفتند. بنابراین، این مسیر با مسیر دیگری جایگزین شد تا کالاهای اساسی و کنجاله از مسیر جایگزین جدید وارد کشور شود.
رایزنان ایران در کشورهای مقصد فعالتر شدند
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه تجارت کشور جاری و صادرات و واردات با سرعت در حال انجام است، گفت: کالاهای اساسی به وفور تامین شده و هیچ دغدغهای برای تامین کالا نداریم و مسیرهای جایگزین را رصد میکنیم.
روشنبخش ادامه داد: رایزنان ما در کشورهای مقصد و همکاران ما در سازمان توسعه تجارت همه مسیرهای تجاری را هر روز کنترل میکنند و گزارش روزانه به ما داده میشود.
خروج کالاها از گمرک برای جلوگیری از حمله احتمالی دشمن
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تسریع جریان صادرات و واردات کالا، گفت: تمام مقررههایی که برای تجار محدودیت ایجاد کرده بود، صفر شد و کارتهای بازرگانی را به صورت خودکار برای ۳ ماه تمدید کردیم تا جریان تجارت با سرعتی بیش از قبل انجام شود.
روشنبخش تاکید کرد: با وجود تعطیلات رسمی عید نوروز، اما هیچ گمرکی به جز دو مرز در عراق هیچ وقت بسته نبود و حتی به صورت ۲۴ ساعته کار میکردند تا کالاهای اساسی وارد کشور شود. البته برای امنیت بیشتر کالاها در گمرک دستور دادیم که همه کالاها خارج شود. این کالاها با ثبت آماری خارج شد و آنهایی که نیاز به بازرسی داشت در انبار صاحب کالا بازرسی خواهد شد و اگر نیاز به پرداختی بود در آینده از آنها اخذ خواهد شد.