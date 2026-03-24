فهرست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روز پنجم فروردینماه اعلام شد
شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روز چهارشنبه پنجم فروردینماه 1405 آماده ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان هستند.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون مبنی بر فعالیت شعب در ایام نوروز ۱۴۰۵، شعب منتخب بانک در روز چهارشنبه پنجم فروردینماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه میدهند. از مشتریان گرامی درخواست میشود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک توسعه تعاون استفاده کنند.