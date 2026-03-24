۸۶ مورد آسیب به شبکه برق پایتخت در پی حملات اخیر

۸۶ مورد آسیب به شبکه برق پایتخت در پی حملات اخیر
مدیرعامل توزیع برق تهران گفت: با وجود ۲۸۶ مورد آسیب به شبکه برق پایتخت در پی حملات اخیر، با تلاش بیش از ۵ هزار نیروی متخصص، وضعیت برق تهران به‌طور کامل تحت کنترل است و هیچ مشترکی در حال حاضر بدون برق نیست.

به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان_ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران_  اظهار کرد: در پی حملات اخیر، ۲۸۶ مورد اصابت به شبکه توزیع برق پایتخت ثبت شد که منجر به خسارت‌هایی در زیرساخت‌ها شد.

وی افزود: مدیریت سریع شرایط و بازگرداندن شبکه به حالت پایدار در اولویت قرار گرفت و با تکیه بر توان فنی و طراحی‌های زیرساختی صنعت برق، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شد.

ناظریان ادامه داد: در استان تهران بیش از ۵۰۰۰ نیروی متخصص در حوزه بهره‌برداری و تعمیرات فعال هستند که به‌صورت مستمر وضعیت شبکه را رصد و کنترل می‌کنند.  

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران میانگین زمان رفع خاموشی‌ها کمتر از یک ساعت بوده و این شاخص چه در زمان حوادث و چه در زمان اصابت‌ها حفظ شده است.

ناظریان تأکید کرد: شهروندان در صورت بروز قطعی برق نگران نباشند، زیرا شرایط تحت کنترل است و می‌توانند از طریق سامانه فوریت‌های برق با شماره ۱۲۱ موضوع را پیگیری کنند.

وی همچنین از وارد شدن حدود ۱.۵ همت خسارت به شبکه توزیع برق تهران خبر داد و گفت: با وجود این خسارت‌ها، هیچ مشترکی در حال حاضر بدون برق نیست و روشنایی شهر تهران به‌طور کامل برقرار است.

ناظریان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق تصریح کرد: همکاران ما بلافاصله پس از وقوع حوادث به محل اعزام می‌شوند که این مأموریت‌ها گاهی با مخاطراتی همراه است و در این مسیر تعدادی از نیروها به درجه شهادت نائل شده‌اند.

وی در پایان گفت: صنعت برق خود را متعهد می‌داند در هر شرایطی خدمت‌رسان مردم باشد و مدیریت زمان در رفع خاموشی‌ها به‌عنوان یک اولویت اساسی با قدرت ادامه خواهد داشت.

ناظریان تاکید کرد: مطابق کنوانسیون ژنو و کلیه معاهدات بین المللی و قطع نامه شورای امنیت، نیروگاه ها به عنوان زیرساخت های غیر نظامی هستند و مصون اند از هرگونه هرگونه حوادث که باید رعایت شود. صنعت برق با توجه به شرایط، حساسیت ها و تمهیداتی که دارد در آماده باش کامل است. 

وی افزود: تمامی مجموعه های ما در بخش تولید، خطوط و شبکه های توزیع کاملا در آماده باش هستند تا کمترین نگرانی برای مردم عزیزان در حوزه تامین برق وجود نداشته باشد.

