موانع تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی رفع شد/تداوم روند تولید پایدار گوشت سفید

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بازدیدهای میدانی خود از روند تولید و تأمین کالاهای اساسی، با حضور در یک واحد مرغداری در منطقه فشافویه از توابع شهرستان ری، از نزدیک در جریان فرآیند تولید مرغ، چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و نحوه توزیع نهاده‌های دامی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری در حاشیه این بازدید با تأکید بر نقش کلیدی تولیدکنندگان در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، گام‌های مؤثری برای رفع موانع تولید و تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی برداشته شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاش‌های تولیدکنندگان، بر ضرورت پیگیری مستمر حل مشکلات و حذف موانع اداری تأکید کرد و گفت: سیاست دولت چهاردهم حمایت از تولید داخلی است و امسال در چارچوب شعار سال ( اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) تلاش می‌کنیم روند تولید پایدار و متوازن گوشت سفید به اتکای واحدهای تولیدی با قدرت تداوم یابد. 

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این بازدید با فعالان و  تولیدکنندگان این بخش دیدار و درباره مسائل و دغدغه‌ها، موانع تولید، تأمین نهاده و بازاریابی گوشت سفید گفت‌وگو کرد و دستورات لازم برای پیگیری ویژه مسائل واحدهای تولیدی و مرغداری در منطقه فشافویه را صادر کرد.

بازدیدهای میدانی وزیر جهاد کشاورزی از واحدهای تولیدی استان تهران با هدف ارزیابی میدانی روند تأمین نهاده‌ها و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ادامه دارد.

 

