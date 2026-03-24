وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاش‌های تولیدکنندگان، بر ضرورت پیگیری مستمر حل مشکلات و حذف موانع اداری تأکید کرد و گفت: سیاست دولت چهاردهم حمایت از تولید داخلی است و امسال در چارچوب شعار سال ( اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) تلاش می‌کنیم روند تولید پایدار و متوازن گوشت سفید به اتکای واحدهای تولیدی با قدرت تداوم یابد.

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این بازدید با فعالان و تولیدکنندگان این بخش دیدار و درباره مسائل و دغدغه‌ها، موانع تولید، تأمین نهاده و بازاریابی گوشت سفید گفت‌وگو کرد و دستورات لازم برای پیگیری ویژه مسائل واحدهای تولیدی و مرغداری در منطقه فشافویه را صادر کرد.

بازدیدهای میدانی وزیر جهاد کشاورزی از واحدهای تولیدی استان تهران با هدف ارزیابی میدانی روند تأمین نهاده‌ها و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ادامه دارد.