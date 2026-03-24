آماده‌باش سراسری ناوگان امداد ایران‌خودرو

آماده‌باش سراسری ناوگان امداد ایران‌خودرو
مدیرعامل شرکت امداد ایران‌خودرو، با تبریک فرا رسیدن سال نو و آغاز تعطیلات نوروزی به هم‌وطنان، از تداوم ارائه خدمات امدادی این شرکت به صورت شبانه‌روزی در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از ایکوپرس، سیدعباس میرحسینی، مدیرعامل شرکت امداد ایران‌خودرو، با اشاره به شرایط ویژه کشور و هم‌زمانی تعطیلات نوروزی اظهار کرد: ناوگان بزرگ امداد ایران‌خودرو با بهره‌گیری از امدادگران آموزش‌دیده و تجهیزات تخصصی، به صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش کامل قرار دارد تا در هر زمان و در هر نقطه از کشور به یاری مشتریان و هم‌وطنان بشتابد.

میرحسینی افزود: خدمات امداد ایران‌خودرو شامل عیب‌یابی، تعمیر و راه‌اندازی خودرو در محل، حمل خودرو، تعویض باتری، رفع عیب‌های فنی و انجام انواع سرویس‌های خودرو در محل است که در تمامی استان‌ها و محورهای اصلی کشور به صورت مستمر ارائه می‌شود.

مدیرعامل امداد ایران‌خودرو تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، تلاش کرده‌ایم شبکه خدمات‌رسانی بدون وقفه فعال بماند تا هم‌وطنان در ایام نوروز و سفرهای برون‌شهری، با آرامش خاطر بیشتری تردد کنند.

وی همچنین از مشتریان و دارندگان خودروهای ایران‌خودرو خواست در صورت نیاز به خدمات امدادی، تنها از طریق سامانه‌ها و شماره‌های رسمی امداد ایران‌خودرو اقدام کنند تا خدمات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

شماره سراسری ۰۹۶۴۴۰ ، وب‌سایت www.096440.com و اپلیکیشن‌های بسپُر و ایساکو آماده خدمات‌رسانی به هم‌وطنان در سراسر کشور است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
