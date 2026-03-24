به گزارش ایلنا و به نقل از ایکوپرس، سیدعباس میرحسینی، مدیرعامل شرکت امداد ایران‌خودرو، با اشاره به شرایط ویژه کشور و هم‌زمانی تعطیلات نوروزی اظهار کرد: ناوگان بزرگ امداد ایران‌خودرو با بهره‌گیری از امدادگران آموزش‌دیده و تجهیزات تخصصی، به صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش کامل قرار دارد تا در هر زمان و در هر نقطه از کشور به یاری مشتریان و هم‌وطنان بشتابد.

میرحسینی افزود: خدمات امداد ایران‌خودرو شامل عیب‌یابی، تعمیر و راه‌اندازی خودرو در محل، حمل خودرو، تعویض باتری، رفع عیب‌های فنی و انجام انواع سرویس‌های خودرو در محل است که در تمامی استان‌ها و محورهای اصلی کشور به صورت مستمر ارائه می‌شود.

مدیرعامل امداد ایران‌خودرو تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، تلاش کرده‌ایم شبکه خدمات‌رسانی بدون وقفه فعال بماند تا هم‌وطنان در ایام نوروز و سفرهای برون‌شهری، با آرامش خاطر بیشتری تردد کنند.

وی همچنین از مشتریان و دارندگان خودروهای ایران‌خودرو خواست در صورت نیاز به خدمات امدادی، تنها از طریق سامانه‌ها و شماره‌های رسمی امداد ایران‌خودرو اقدام کنند تا خدمات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

شماره سراسری ۰۹۶۴۴۰ ، وب‌سایت www.096440.com و اپلیکیشن‌های بسپُر و ایساکو آماده خدمات‌رسانی به هم‌وطنان در سراسر کشور است.

