پوشش سریع حوادث ناشی از حملات رژیم صهیونی آمریکایی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) عباس علی آبادی در گفت‌وگویی، ضمن تقدیر از مجاهدت‌های مردم عزیز جمهوری اسلامی ایران در شرایط بحرانی کنونی بر آمادگی کامل صنعت آب و برق کشور در شرایط فعلی تأکید کرد.

وزیر نیرو در ابتدای این مصاحبه عید فطر و عید باستانی نوروز را به پیشگاه مردم شریف ایران اسلامی تبریک گفت و از صبر و مقاومت مردم در شرایط سخت تقدیر و تشکر نمود.

وی با اشاره به آمادگی بیش از ۵۰ هزار نفر برای خدمت‌رسانی اظهار داشت: در صنعت آب و برق، بیش از ۵۰ هزار نفر در سراسر کشور آماده خدمت‌رسانی به مردم عزیز هستند. همچنین شماره تماس ۱۲۱ مختص حوادث برق و ۱۲۲ مختص حوادث آب برای اعلام حوادث و پوشش سریع از سوی نیروهای امدادی آماده خدمت‌رسانی است.

علی آبادی با اشاره به جنگ تحمیلی ۸ سال دفاع مقدس افزود: در جنگ با ارتش بعثی، نیروگاه‌ها، خطوط شبکه و پست‌ها مورد حمله قرار می‌گرفتند، چرا که از طریق اذیت کردن مردم، فشار بر نظام وارد می‌کردند. در این شرایط حتی اگر به مراجع بین‌المللی مراجعه می‌شد هم تأثیر چندانی هم نداشت.

وزیر نیرو با اشاره به دستاوردهای کشور بیان کرد: صنعت برق بسیار مهم و راهبردی است، بنابراین پس از آن زمان تلاش ما دو چندان شد تا جایی که ما صادرکننده تجهیزات نیروگاهی شده‌ایم. تحریم‌های خارجی نیز به دلیل قدرت صادرات ماست؛ تحریم هستیم چراکه قدرت صادرات داریم.

وی به تشریح مفهوم خوداتکایی پرداخت و گفت: در صنعت برق خوداتکایی داریم که با خودکفایی متفاوت است. در خودکفایی، در صورت توجیه اقتصادی واردات انجام می‌شود، در حالی که در خوداتکایی، مهمترین تجهیزات اصلی را داخلی‌سازی می‌کنیم و تجهیزات عمومی را برای گسترش روابط با خارج از کشور و ارتقای سطح دانش داخلی وارد خواهیم کرد.

وزیر نیرو در ادامه اظهار داشت: برای بار دوم مورد تهاجم قرار گرفته‌ایم. در جنگ ۱۲ روزه نیز در بسیاری نقاط از منظر تاسیسات حیاتی به کشور حمله شد، مانند میدان تجریش که موشک مهاجمین به تاسیسات آب شرب برخورد کرد که در کمترین زمان حوادث پوشش داده شد. میدان تجریش اما به دلیل حجم بالای خسارات دو روز رفع مشکل به طول انجامید.

وی در خصوص تهدیدات مقام‌های سیاسی آمریکا تأکید کرد: این تهدیدات عملی شده است، مانند حمله به آب شیرین و نیروگاه قشم که مردم در آن منطقه وابسته به آب و برق تولیدی از این تجهیزات بودند. نیروگاه برای بخش خصوصی بود و به سریع‌ترین زمان مشکلات ناشی از این حملات مرتفع شد. به نظر می‌رسد تا یک تا دو ماه دیگر مشکل به صورت کلی رفع می‌شود. پس جایی نگرانی نیست و کسری آب در منطقه وجود ندارد.

وزیر نیرو در ادامه افزود: هزاران اکیپ در سراسر کشور تجهیز هستند و تمهیدات لازم برای مقابله با این تهدیدات اندیشیده شده است. پس قبل‌تر این تجربیات را داشتیم. پیش‌بینی شده بود، تیم‌های امداد توسعه یافته، سازماندهی شده و برای مواجه آماده است. نیروهای عملیاتی در کمترین زمان برای رفع مشکل آماده هستند. مردم شاهد این موضوع هستند.

وی با اشاره به تأسیسات بومی‌سازی شده اظهار داشت: نیروگاه بندرعباس و در برخی از نیروگاه‌ها، قسمت سرمایش مورد اصابت قرار گرفت و طی دو روز نیروهای عملیاتی مشکل را مرتفع ساختند. این ناشی از بومی‌سازی فنآوری و تجهیزات است؛ متخصصان به عمق فنی نیروگاه تسلط دارند.

وزیر نیرو در ادامه افزود: این اقدامات و تهدیدات خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی است. حمله به زیرساخت‌های حیاتی که مستقیماً به زندگی مردم مربوط است و برای تمام آن‌هاست، به شدت محکوم شده است.

وی به صادرات تجهیزات ایران اشاره کرد و گفت: در کشورهای همسایه هم تجهیزات فروخته می‌شود. کشور روسیه، عراق، عمان و سریلانکا از جمله مشتریان ما هستند. نیروگاه‌های ساخته شده، نیروگاه الصدر و حیدریه در عراق از این جمله‌اند.

وزیر نیرو تأکید کرد: آب و برق کالاهای اساسی و راهبردی هستند و حمله به آن، حمله مستقیم به مردم است. با مسئولین ذیربط مذاکرات شده که این موضوع محکوم و مورد اعتراض در جوامع بین‌المللی قرار گیرد.

وی در بخش دیگر این مصاحبه به خسارت‌های آب و برق اشاره کرد و گفت: به طورکلی تا الان هر نقطه‌ای که موشک اصابت کرده است به تاسیسات برق نیز خسارت وارد شده و به سرعت پوشش داده شده است. در همان لحظه اصابت، نیروهای عملیاتی برق و آب نیز در کنار نیروهای امدادی حضور دارند.

وزیر نیرو ضمن محکوم کردن شدید حملات اخیر به تاسیسات آب و برق، بر قاطعانه پاسخ دادن به هرگونه تجاوز به کشور تاکید کرد و گفت: ما به هیچ عنوان به دنبال جنگ نیستیم و امیدوار هستیم به زیرساخت‌های برق ما حمله نشود، چون ما نیز واکنش سختی خواهیم داشت و در این بین ثروت و سرمایه مردم منطقه آسیب می‌بیند و روح و روان این مردم و جان‌هایی که به طور ناعادلانه ریخته می‌شود، در معرض خطر است.

وی با اشاره به حمله دردناک به مدرسه شجره طیبه میناب گفت: خداوند لعنت کند کسانی که دست به چنین خطای بزرگی زدند و دل همه مردم دنیا را به درد آوردند. این کار بسیار پلید و ناپسند است و مطمئنم آزادگان جهان از آن ناراحت شده‌اند.

علی‌آبادی با انتقاد از حمله به تاسیسات و واحدهای مسکونی حتی در روستاها آنهم به بهانه‌های واهی، گفت: وقتی محل نظامی زده می‌شود، ده‌ها خانه اطراف آنجا را هم آسیب می‌زنید و روح و روان مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهید. مگر آن خانواده‌های نظامی‌ها مردم نیستند؟ مگر دختر یک نظامی عضو مردم نیست؟ به هر حال این کار ناپسندی است و خدا انشالله همه را سر عقل بیاورد.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه جنگ چیز خوبی نیست و ما جنگ طلب نیستیم تصریح کرد: اما اجازه نمی‌دهیم کسی به کشورمان تجاوز کند و پاسخ قاطعانه خواهیم داد.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان وزارت نیرو برای تامین برق و آب، گفت: خوشبختانه در شش ماه گذشته حتی یک محل با خاموشی برنامه ریزی مواجه نشده است. همین چند شب پیش در اتوبان ارتش تهران در منطقه ازگل، حادثه رخ داد، اما بلافاصله آن را تعمیر کردیم، بنابراین ما در این فصل مطلقاً خاموشی نداریم.

علی‌آبادی با اشاره به حملات دشمن به انبارهای تجهیزات و تاسیسات، گفت: صنعت برق ما خودکفاست و در صورت هر گونه تخریب ما مجدداً به تمام کارخانجات سفارش می‌دهیم که بلافاصله برای تامین تجهیزات وارد میدان شوند و نقایص را برطرف می‌کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت حفظ موازنه تولید و مصرف برق، گفت: در دولت‌های قبلی تلاش شده بود موازنه تولید و مصرف برقرار شود، اما به دلیل مشکلات اقتصادی، تولید کاهش یافته و مصرف افزایش یافته است. تمام تلاش ما در این دولت این بود و رئیس جمهور هم بر آن تاکید داشتند. ما برای اولین بار سال گذشته نه تنها رشد نداشتیم، بلکه سه درصد کاهش مصرف داشتیم که بزرگترین افتخار ما بود.

وی با تاکید بر اهمیت کاهش شدت انرژی، گفت: ما باید صنایع پرمصرف را کنار گذاشته و به جای آن، صنایع کم‌مصرف و با تولید GDP بیشتر را جایگزین کنیم.

علی آبادی ادامه داد: ما در حال هوشمندسازی شبکه برق هستیم تا با محدود کردن هدفمند پرمصرف ها، از خاموشی جلوگیری کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به بازدیدهای خود از نیروگاه‌ها و ابراز نگرانی از تاثیر تهدیدات دشمن بر روحیه کارکنان، گفت: وقتی به نیروگاه رفتم، دیدم همه با صلابت و قاطعانه کار خود را انجام می‌دهند و شجاعانه در خط مقدم تولید ایستاده اند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت آب، گفت: هر جا که صدمه وارد می‌شود، لوله‌ها پاره می‌شوند و باید بلافاصله تعمیر شوند. ما در جنگ دوازده روزه و اخیراً بارها، شاهد این اتفاق بودیم اما توانستیم با تلاش شبانه‌روزی، مشکل را برطرف کنیم.

علی‌آبادی در پایان از مردم خواست با مصرف بهینه آب و برق، در حفظ ثروت ملی سهیم باشند و اطمینان داد که با همکاری هم، بهار جاری بدون خاموشی سپری شود و در فصل تابستان نیز با حداکثر ظرفیت برق بخش‌های مختلف تامین شود.

