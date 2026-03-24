همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار شماره یک ستاد مدیریت بحران کیش

ستاد مدیریت بحران کیش هشدار شماره یک سال ۱۴۰۵ را خطاب به کیشوندان منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در این هشدار آمده است: 

قابل توجه کیشوندان عزیز

 

با توجه به پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در خصوص امکان بارندگی های شدید و آب گرفتگی معابر و احتمال وقوع طوفان و تندباد، از عصر امروز سه شنبه 4 فروردین تا روز شنبه 8 فروردین، از کیشوندان گرامی به ویژه ساکنین منازل و اماکن هم سطح یا پایین تر از معابر و خیابان ها درخواست می شود برای پیشگیری از آب گرفتگی، قبل از شروع بارش ها، مسیرهای خروج و هدایت آب باران (کانال ها و جوی های مقابل منازل) را بازبینی و پاکسازی کنند، از باز بودن مسیر تخلیه آب در حیاط و پشت بام اطمینان حاصل کرده و از پارک کردن وسایل نقلیه در زیر درختان و کنار ساختمان های در حال احداث اجتناب نمایند.

 

در صورت بروز هرگونه مشکل، موارد را با تلفن 137 اطلاع دهید.

 

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع رسانی می گردد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار