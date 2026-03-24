هشدار شماره یک ستاد مدیریت بحران کیش

به گزارش ایلنا، در این هشدار آمده است:

قابل توجه کیشوندان عزیز

با توجه به پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در خصوص امکان بارندگی های شدید و آب گرفتگی معابر و احتمال وقوع طوفان و تندباد، از عصر امروز سه شنبه 4 فروردین تا روز شنبه 8 فروردین، از کیشوندان گرامی به ویژه ساکنین منازل و اماکن هم سطح یا پایین تر از معابر و خیابان ها درخواست می شود برای پیشگیری از آب گرفتگی، قبل از شروع بارش ها، مسیرهای خروج و هدایت آب باران (کانال ها و جوی های مقابل منازل) را بازبینی و پاکسازی کنند، از باز بودن مسیر تخلیه آب در حیاط و پشت بام اطمینان حاصل کرده و از پارک کردن وسایل نقلیه در زیر درختان و کنار ساختمان های در حال احداث اجتناب نمایند.

در صورت بروز هرگونه مشکل، موارد را با تلفن 137 اطلاع دهید.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع رسانی می گردد.

