امنیت معیشت مردم برای دولت یک اولویت تزلزلناپذیر است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در محل استقرار پدافند غیرعامل واحد پاسخگویی ۱۲۴، ضمن بررسی آخرین وضعیت، بر لزوم رصد هوشمند و برخورد بیدرنگ بااخلالگران بازار در ایام نوروز تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز سهشنبه چهارم فروردینماه ۱۴۰۵ به همراه «سیدعباس حسینی» مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، «محمود سیجانی» مدیرکل صمت استان تهران و جمعی از معاونین ارشد این وزارتخانه با حضور در محل استقرار پدافند غیرعامل واحد پاسخگویی ۱۲۴، عملکرد این واحد حاکمیتی را مورد ارزیابی میدانی قرار دادند.
انتخاب محل پیشبینی شده «پدافند غیرعامل» برای استقرار این ستاد، نشاندهنده رویکرد راهبردی وزارت صمت در جهت تداوم نظارتها تحت هر شرایطی است.
وزیر صمت در جریان این بازدید، از بخشهای مختلف بازدید و مستقیماً در جریان نحوه ثبت، ارجاع و پیگیری شکایات مردمی قرار گرفت.
محورهای اصلی بازدید مقام عالی وزارت
پایش برخط شکایات: بررسی سرعت پاسخگویی و کیفیت رسیدگی به گزارشهای مردمی در لحظه.
تحلیل دادههای بازار: استخراج گلوگاههای تخلف بر اساس گزارشهای واصله از سراسر کشور.
امنیت زیرساختی: اطمینان از پایداری سامانههای نظارتی در سایت پدافند غیرعامل جهت پیشگیری از هرگونه وقفه در خدمترسانی.
وزیر صمت در حاشیهای این بازدید در نشستی ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی اپراتورها و بازرسان در ایام تعطیلات، اظهار کرد: سامانه ۱۲۴ چشم بینای نظام برای صیانت از حقوق مصرفکننده است. حضور ما در سایت پدافند غیرعامل به معنای آن است که امنیت معیشتی مردم برای دولت یک اولویت تزلزلناپذیر است و هیچ عاملی نباید فرآیند نظارت بر بازار را مختل کند.
وی همچنین بر لزوم کوتاهتر شدن فاصله زمانی بین «ثبت شکایت» تا «حضور بازرس در محل» تأکید کرد و آن را معیار اصلی ارتقای رضایتمندی عمومی دانست.
در ادامه، «محمود سیجانی» مدیرکل صمت تهران گزارشی از عملکرد بازرسان مقیم در پایتخت و شهرستانهای تابعه ارائه داد و بر آمادگی کامل تیمهای عملیاتی برای برخورد با گرانفروشی و احتکار در روزهای باقیمانده از تعطیلات نوروزی تأکید کرد.