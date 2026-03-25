تأکید وزیر صمت بر پرداخت تسهیلات ۷۰۰ همتی به تولیدکنندگان

به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۱۷ دی‌ماه، ۷۰۰ همت برای تأمین سرمایه در گردش صنایع اختصاص یافته و پرداخت‌ها با لحاظ تغییرات سیاست‌های ارزی در حال انجام است.

وی با تأکید بر لزوم سرعت‌بخشی به روند پرداخت‌ها افزود: امیدواریم این فرآیند با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند تا واحد‌های تولیدی در ماه‌های پیش رو با مشکل مواجه نشوند. توجه به تداوم تولید و پشتیبانی از کارخانجات از اولویت‌های جدی ماست.

وزیر صمت با اشاره به استمرار جلسات تخصصی در وزارتخانه گفت: کمیسیون‌ها و شورا‌های مرتبط طبق روال گذشته در حال فعالیت هستند و همکارانم با وجود شرایط سخت، به‌صورت مستمر در میدان کار حضور دارند. لازم می‌دانم از تلاش و همراهی آنان قدردانی کنم.

