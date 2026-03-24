نحوه فعالیت بورس در نخستین روز کاری امسال اعلام شد

به گزارش ایلنا، قادر معصومی اظهار کرد: فعالیت بورس‌ها فردا (چهارشنبه)، مشابه نحوه فعالیت آن‌ها در هفته آخر سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فعالیت بورس‌ها در روزهای آینده نیز گفت: در خصوص نحوه فعالیت بورس‌ها در هفته دوم فروردین ۱۴۰۵ تا آخر این هفته اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/