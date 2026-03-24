راه اندازی کریدور سبز برای تسریع در واردات کالا از امارات

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق اصناف تهران، هادی موسی‌زاده افزود: این کریدور سبز با هدف حذف تشریفات اضافی و کاهش زمان ترانزیت طراحی شده و بر اساس این سازوکار نوین، محموله‌های تجاری ابتدا با سرعت بالا وارد سرزمین کشور ثالث شده و از طریق بنادر کلیدی آن منطقه به سمت مرزهای ایران هدایت خواهند شد. پس از ورود به کشور، با حذف تشریفات گمرکی غیرضروری، کالاها به صورت مستقیم و سریع به مراکز توزیع و نهایتاً به سراسر کشور منتقل می‌شوند.

وی با بیان اینکه این کریدور مسیری اثبات‌شده و مطمئن است ادامه داد: این مسیر جدید از این پس به عنوان مسیر اصلی و مطمئن برای انتقال محموله‌های تجاری انتخاب شده است. این اقدام، ضمن اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی در خصوص امنیت و سلامت انتقال کالا، به طور قابل توجهی هزینه‌های لجستیکی و زمان انتظار را کاهش خواهد داد.

موسی‌زاده گفت: مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در دبی، با همکاری دولتین امارات و کشور ثالث یادشده و همچنین با اتکاء به تجارب موفق گذشته، متعهد به رفع موانع پیش روی تجار و بازرگانان است و امید دارد که با اجرای کامل و پایدار این کریدور سبز، شاهد رونق بیش از پیش در فعالیت‌های تجاری و تسهیل دسترسی به کالاها برای هم‌وطنان در سراسر کشور باشد.

