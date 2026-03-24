راه اندازی کریدور سبز برای تسریع در واردات کالا از امارات

مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در دبی با بیان اینکه یک کریدور سبز لجستیکی حیاتی بین امارات متحده عربی و یک کشور ثالث استراتژیک راه‌اندازی شده گفت: این اقدام، گام بزرگی در جهت روان‌سازی و افزایش چشمگیر سرعت انتقال کالاهای تجار ایرانی از مبدا امارات به مقصد ایران محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق  اصناف تهران، هادی موسی‌زاده افزود: این کریدور سبز با هدف حذف تشریفات اضافی و کاهش زمان ترانزیت طراحی شده و بر اساس این سازوکار نوین، محموله‌های تجاری ابتدا با سرعت بالا وارد سرزمین کشور ثالث شده و از طریق بنادر کلیدی آن منطقه به سمت مرزهای ایران هدایت خواهند شد. پس از ورود به کشور، با حذف تشریفات گمرکی غیرضروری، کالاها به صورت مستقیم و سریع به مراکز توزیع و نهایتاً به سراسر کشور منتقل می‌شوند.

وی با بیان اینکه این کریدور مسیری اثبات‌شده و مطمئن است ادامه داد: این مسیر جدید از این پس به عنوان مسیر اصلی و مطمئن برای انتقال محموله‌های تجاری انتخاب شده است. این اقدام، ضمن اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی در خصوص امنیت و سلامت انتقال کالا، به طور قابل توجهی هزینه‌های لجستیکی و زمان انتظار را کاهش خواهد داد.

موسی‌زاده گفت: مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در دبی، با همکاری دولتین امارات و کشور ثالث یادشده و همچنین با اتکاء به تجارب موفق گذشته، متعهد به رفع موانع پیش روی تجار و بازرگانان است و امید دارد که با اجرای کامل و پایدار این کریدور سبز، شاهد رونق بیش از پیش در فعالیت‌های تجاری و تسهیل دسترسی به کالاها برای هم‌وطنان در سراسر کشور باشد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
