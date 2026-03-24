به گزارش ایلنا، محمد اله داد، سرپرست شرکت توانیر در جریان بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی قم، با تأکید بر نقش حیاتی نیروگاه‌ها در حفظ پایداری شبکه برق کشور، ارتقای آمادگی عملیاتی و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های تولید برق در شرایط بحران را از اولویت‌های راهبردی صنعت برق عنوان کرد.

اله‌داد در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت آمادگی عملیاتی، قابلیت اطمینان واحدهای تولیدی و ارزیابی تمهیدات پدافند غیرعامل در نیروگاه سیکل ترکیبی قم انجام شد، از بخش‌های مختلف این نیروگاه بازدید و در جریان روند بهره‌برداری، تعمیرات و اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری تولید برق قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به اهمیت تأمین پایدار برق به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور اظهار کرد: در شرایط حساس و بحرانی، نیروگاه‌ها نقشی تعیین‌کننده در حفظ پایداری شبکه و تداوم خدمات‌رسانی به مردم و بخش‌های حیاتی کشور دارند و لازم است با تقویت آمادگی عملیاتی، افزایش ضریب اطمینان تجهیزات و پیش‌بینی سناریوهای مختلف، تاب‌آوری صنعت برق بیش از پیش ارتقا یابد.

سرپرست توانیر همچنین بر لزوم توجه جدی به الزامات پدافند غیرعامل، مدیریت هوشمند تعمیرات، تأمین به‌موقع قطعات راهبردی و حفظ آمادگی کامل نیروهای عملیاتی تأکید کرد و افزود: سرمایه انسانی متخصص و متعهد نیروگاه‌ها مهم‌ترین پشتوانه صنعت برق در عبور موفق از شرایط پیچیده و چالش‌برانگیز است.

در ادامه این بازدید، مدیرعامل و مدیران داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی قم گزارشی از وضعیت تولید، برنامه‌های تعمیراتی، اقدامات انجام‌شده در حوزه افزایش قابلیت اطمینان واحدها و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تداوم تولید برق در شرایط اضطراری ارائه کردند.

نیروگاه سیکل ترکیبی قم از جمله نیروگاه‌های مهم کشور در تأمین برق شبکه سراسری است که نقش مؤثری در پایداری تأمین برق منطقه مرکزی کشور ایفا می‌کند.

