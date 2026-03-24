به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی‌مشهدی معاون وزیر نیرو، بامداد سه‌شنبه با حضور در نیروگاه شهید سلیمی نکا ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی جهادگران خط مقدم تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی، افزود: حمله به زیرساخت‌های صنعت برق طبق موازین و قوانین بین‌المللی مصداق جرایم جنگی است و انتظار می‌رود که مجامع بین‌المللی برای جلوگیری از آسیب مستقیم به زیرساخت‌های خدمات‌رسان به مردم اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه ساخت تجهیزات نیروگاهی به خوداتکایی رسیده‌ایم، بیان کرد: با همت مهندسان و شرکت‌های داخلی تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در صورت بروز هرگونه حادثه، بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و واحد‌ها دوباره در مدار تولید قرار گیرند.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد: با وجود جنگ تحمیلی بر علیه کشورمان در تلاشیم برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی واحدهای نیروگاهی در موعد مقرر به پایان برسد تا نیروگاه‌های کشور برای پیک تابستان امسال با آمادگی کامل در مدار تولید باشند.

