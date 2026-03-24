به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مهدی کاظمیان از نقاط متمایز نمایشگاه نوروزی سال‌جاری را عدم تمرکز آن در فاز تجارت و گردشگری اعلام کرد و گفت: به منظور آشنایی مسافران نوروزی با توانمندی ها و ظرفیت‌های روستاهای مختلف منطقه و فرآهم نمودن فرصت برای عرضه محصولات و تولیدات ساکنین در این ایام، نمایشگاه در چند نقطه دیگر منطقه نیز در حال برگزاری است.

وی افزود: از مجموع غرفه های نمایشگاهی، ۳۵ غرفه جنب مجموعه گردشگری-تفریحی آکواریوم و ۲۰ غرفه نیز در محل دائمی نمایشگاهی"نوروزخانه"واقع در فاز تجارت و گردشگری، و ۲۰ غرفه نیز در پارک روستای چپرپرد برپا می باشند.

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص محصولات عرضه شده در غرفه های نمایشگاه نوروزی چنین توضیح داد: انواع صنایع دستی تولید شده توسط هنرمندان منطقه و نقاط مختلف استان گیلان با محوریت مصنوجات حصیر، انواع خوراک های گیلانی مشتمل بر شیرینی،چاشنی ها، و در نهایت سوغات گیلانیان محورهای موضوعی نمایشگاه نوروزی منطقه آزاد انزلی‌ را تشکیل می دهد.

انتهای پیام/