خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جابه‌جایی حدود ۳۰ میلیون تُن کالا در کشور با وجود شرایط جنگی

کد خبر : 1764949
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان راهداری از جابه‌جایی ۲۹ میلیون و ۷۸۷ هزار تُن انواع کالا در سطح شبکه راه‌های کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مهرداد حمداللهی گفت: این حجم از کالا در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا دوم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ و با صدور یک میلیون و ۹۲۰ هزار و ۳۸۰ بارنامه حمل کالا، در سطح راه‌ها جابه‌جا شده است.

وی اظهار کرد: در این مدت و با صدور ۷۷ هزار و ۸۲۹ بارنامه، در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار و ۴۰۳ تُن انواع کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی از طریق شبکه جاده‌ای جابه‌جا و در سطح کشور توزیع شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا بیان کرد: با فعالیت مستمر پنج هزار و ۹۰۲ شرکت حمل‌ونقل کالا و ۵۶۷ هزار راننده متخصص فعال در این حوزه، عملیات جابه‌جایی کالا به‌صورت مستمر در بستر شبکه راه‌های کشور در حال انجام است.

حمداللهی با تأکید بر این‌که رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در همه شرایط از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با تمام توان پای کار خدمت‌رسانی به هموطنان هستند، تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی غیورمردان حوزه حمل‌ونقل کالا، روند جابه‌جایی کالا در حال انجام بوده و هیچ مشکلی در زمینه حمل و تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار