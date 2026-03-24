۱۰ هزار مگاوات مازاد تولید داریم/ مردم نگران نباشند
وزیر نیرو گفت: همین الان ۱۰ هزار مگاوات مازاد تولید برق داریم؛ مردم به هیچ وجه نگران نباشند.
به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی، وزیر نیرو اظهار داشت: در حال حاضر هیچ نقطه کشور دچار خاموشی نیست و با وجود آنکه در هر نقطهای که مورد حمله و آسیب قرار میگیرد، شبکه برق هم آسیب میبیند، در زمان بسیار کوتاهی آسیبها به شبکه برق جبران میشود.
وی افزود: در لحظات اولیه بروز حادثه در هر نقطه، در کنار نیروهای امدادی، نیروهای عملیاتی برق و آب هم در محل حاضر میشوند تا اگر شبکه آب و شبکه برق آن منطقه آسیب دیده، سریعا رفع شود.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در طی روزهای اخیر، نیروگاههای بندرعباس، هنگام و ایسین هم در حملات دشمن دچار آسیب شده بودند، اما به دلیل توان فنی بالا و خودکفایی که در تأمین تجهیزات داریم، در طی ۲ یا ۳ روز، این آسیبها برطرف شد.
حمله به زیرساختهای برقی، حمله مستقیم به مردم است
علی آبادی با بیان اینکه "حمله به زیرساختهای برقی مخالف تمامی قوانین و پروتکولهای بین المللی است"، گفت: از وزیر امور خارجه خواستهام در تمامی مکاتبات و تماسهایی که دارند، این موضوع مهم را مورد تأکید قرار دهند؛ چرا که حمله به تأسیسات و زیرساختهای برقی، مستقیما حمله به مردم است.
وی افزود: ما در شرایط خوب و پایداری در بخش برق هستیم، همین الان میتوانیم برق کشورهای دیگر را هم در منطقه تأمین کنیم و نگرانی بابت این موضوع وجود ندارد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: همین الان ۱۰ هزار مگاوات مازاد تولید داریم؛ مردم به هیچ وجه نگران نباشند.
ساخت نیروگاه در روسیه و چندین کشور توسط متخصصان ایرانی
وی ادامه داد: توان فنی بالا و خودکفایی در ساخت تجهیزات در هر رده، حتی تجهیزاتهای تک نیروگاهی، یک نقطه اتکا در صنعت برق ایران است، ما حتی در روسیه نیروگاه ساختهایم و صادرات تجهیزات برقی ساخت ایران به روسیه داشتهایم، در کشورهای دیگر از جمله سوریه، عراق، عمان و اندونزی هم فروش تجهیزات و ساخت نیروگاه توسط متخصصان ایرانی داشتهایم.
علی آبادی با بیان اینکه "در طول همین جنگ اخیر در یکی از کشورهای همسایه فروپاشی شبکه برق رخ داد"، گفت: شبکه برق این کشور با توان متخصصان ایرانی دوباره سرپا شد و این توانمندی امروز پشتوانه تأمین برق کشور است.
دشمن برخی پستهای برق را مستقیما مورد حمله قرار داد
وی افزود: دشمن در برخی حملات، مستقیما با تأسیسات برقی حمله کرده، مثل پست فشافویه که مستقیما مورد هدف قرار گرفت، پست برقی که تأمین کننده برق صنایع آن منطقه و نقاط مسکونی بود؛ این با هیچ کدام از قوانین بین اتلمللی همخوانی ندارد.
آسیب پذیری بخش برق کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل به دلیل تولید متمرکز برق
وزیر نیرو تصریح کرد: فرق ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دشمن صهیونی در تأمین برق در این است که در ایران بیش از ۱۰۰۰ نقطه تولید برق داریم، اما در این کشورها، اغلب تولید برق متمرکز انجام میشود و آنها به شدت نسبت به این موضوع آسیب پذیر هستند.
وی ادامه داد: نکته دیگر در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس این است که بر خلاف ایران، که توانمندی طراحی، ساخت و اجرای نیروگاههای خود را دارد، نیروگاههای کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط امریکاییها ساخته شده و چه بسا در طراحی جنگ، به فکر آسیب دیدن این نیروگاهها هستند تا بتوانند برای شرکتهای امریکایی، کسب درآمد با فروش تجهیزات نیروگاهی به کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشند.
علی آبادی اذعان داشت: این موضوع مهمی است که اگر نیروگاههای ما آسیب ببیند، ما آن را با توان خودمان دوباره میسازیم، اما اگر نیروگاههای کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیب ببیند، دوباره باید از امریکاییها بخواهند که بیایند برایشان بسازند و تأمین قطعات و تجهیزات کنند.
بخش آب و برق ایران آماده شرایط جنگی بود
وزیر نیرو با بیان اینکه "در صنعت برق و بخش آب، جنگ رمضان را پیش بینی کرده بودیم و برای آن آماده بودیم"، گفت: ما میدانیم با دشمنی مواجه هستیم که هیچ عملکرد عقلانی ندارد، پس آماده این شرایط بودیم و اکنون نیز آماده هر سناریویی هستیم.
وی افزود: مردم بدانند فرزندانشان در بخش برق و آب، با تمام توان در راستای ارائه بهترین خدمات رسانی به مردم، آمادهاند و در حال فعالیت شبانه روزی هستند.
علی آبادی با بیان اینکه "برای اولین بار در تابستانی که گذشت نه تنها رشد مصرف ۵ تا ۸ درصدی نداشتیم بلکه با کاهش ۳ درصدی مصرف برق مواجه بودیم"، گفت: رهبر فقید و فرزانه انقلاب، همواره بر بهینه سازی مصرف تأکید داشتند و پیرو فرمایشات مدبرانه ایشان، ما اقدامات مناسبی را در جهت بهینه سازی مصرف برق آغاز کردیم که از جمله آن هوشمندسازی شبکه برق است.
وی ادامه داد: با همراهی مردم، بهاری بدون خاموشی را سپری خواهیم کرد و با همکاری و همراهی مردم میتوانیم برای تابستان پیش رو نیز تعادلی بین تولید و مصرف برقرار کنیم، در این صورت برق به همه خواهد رسید و بدون اعمال خاموشی برای صنایع، میتوانیم برق مردم را تأمین کنیم.
دشمن ذلیل، یک مخزن آب روستایی را مورد هدف مستقیم قرار میدهد
وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر آبرسانی در تمام کشور هم بدون مشکل در حال انجام است، گفت: دشمن ما انقدر زبون و ذلیل شده که یک مخزن آب در یک روستا را مورد هدف مستقیم قرار میدهد، این مخزن که در طی روزهای گذشته مورد حمله دشمن قرار گرفت، موجب شد آب آن روستا اکنون با تانکر در حال تأمین است تا تأسیسات دوباره ساخته شوند و این اقدام، یک جنایت اشکار جنگی و مغایر با تمام قوانین بین المللی است.
وی افزود: ما برای بخش آب، حتی برای سیلابهای احتمالی هم برنامه ریزی کردهایم و هیج نگرانی وجود ندارد.
ساخت نیروگاههای خورشیدی در شرایط جنگی در بیش از ۱۰۰۰ نقطه کشور
علی آبادی خاطرنشان کرد: دشمن در یک اقدام کثیف، به انبارهای تجهیزات صنعت برق در نقاط مختلف کشور حمله کرده، درحالی که با توان بالایی که در ساخت تجهیزات داریم، بلافاصله این موارد را تولید و جایگزین میکنیم؛ ما امروز حتی در ایران، مواد اولیههای تک و خاص تولید تجهیزات توربین را هم در داخل تولید میکنیم و برای ساخت تجهیزات صنعت برق و قطعات نیروگاهی، حتی به ارز هم نیازی نداریم و این تجهیزات را ریالی تولید خواهیم کرد.
وی ادامه داد: همین الان در بیش از ۱۰۰۰ نقطه کشور، نیروگاه خورشیدی در حال ساخت است؛ یعنی متخصصان صنعت برق ایران در زیر بمباران هم توسعه صنعت برق را متوقف نکردهاند و همین هفته گذشته ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید وارد مدار شد و به طور همزمان کلنگ ۷۸۰ مگاوات نیروگاه جدید به زمین خورد.