به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش‌فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت و مسیرهای برگشت تا تاریخ یکم خرداد) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۵ فروردین در سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۵ فروردین در دفترهای مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است، از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد به‌صورت همزمان، پیش‌فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به‌طور شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس تلفنی بگیرند.

