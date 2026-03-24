آغاز پیشفروش بلیت قطارهای فروردین و اردیبهشت از چهارشنبه
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۸ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ از چهارشنبه ۵ فروردین آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیشفروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت و مسیرهای برگشت تا تاریخ یکم خرداد) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۵ فروردین در سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۵ فروردین در دفترهای مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است، از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد بهصورت همزمان، پیشفروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند بهطور شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس تلفنی بگیرند.