همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های فروردین و اردیبهشت از چهارشنبه

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۸ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ از چهارشنبه ۵ فروردین آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش‌فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت و مسیرهای برگشت تا تاریخ یکم خرداد) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۵ فروردین در سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۵ فروردین در دفترهای مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است، از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد به‌صورت همزمان، پیش‌فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به‌طور شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس تلفنی بگیرند.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار