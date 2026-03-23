خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیروگاه‌های کشور آماده تولید برق هستند و تامین آب و برق همچنان برقرار است
کد خبر : 1764848
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نیرو در بازدید از نیروگاه نیشابور با اشاره به آمادگی نیروگاه‌های کشور برای تولید برق، بر تلاش شبانه‌روزی همکاران برای تامین آب و برق تاکید کرد و گفت: در حال حاضر و با توجه به ایام غیرپیک، ظرفیت تولید برق کافی برای تامین نیاز منطقه وجود دارد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، عباس علی آبادی ، وزیر نیرو در جریان بازدید خود از نیروگاه نیشابور اظهار کرد: نیروگاه‌های کشور آماده تولید برق هستند و همکاران ما شبانه‌روز در تلاش هستند تا خللی در تامین آب و برق به وجود نیاید.

وی با اشاره به ایام غیرپیک مصرف برق، افزود: امروز چون در ایام غیر پیک هستیم ظرفیت تولید برق به حدی هست که می‌توانیم حتی برق مورد نیاز منطقه را هم تامین کنیم

 علی‌آبادی همچنین با هشدار نسبت به تهدیدات دشمن، گفت: تهدیدات غیرقانونی دشمن امریکایی صهیونیستی خلاف قوانین بین‌الملل است و حمله‌ به تاسیسات برقی به معنای حمله به مردم تلقی می شود.

وزیر نیرو در پایان ابراز امیدواری کرد که جنگ وارد این مرحله غیرانسانی نشود و هر چه سریع‌تر شاهد صلح و آرامش باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار