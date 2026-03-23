تلاش ۷۲ ساعته برای بازگشت آب به چالوس
درپی بروز شکستگی در خط انتقال آب نوشهر به چالوس و افت فشار ناشی از آن در اوج سفرهای نوروزی، عملیات ترمیم و تعویض حدود ۲۰۰ متر از شبکه، به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، درپی بروز شکستگی در خط انتقال آب نوشهر به چالوس و افت فشار ناشی از آن در اوج سفرهای نوروزی، عملیات ترمیم و تعویض حدود ۲۰۰ متر از شبکه با نظارت میدانی "بهزاد برارزاده"، مدیرعامل آبفای مازندران، به پایان رسید.

 برارزاده با اشاره به فشار مضاعف ناشی از حضور ۱۰ میلیون مسافر و افزایش مصرف آب به ۱۶ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه، اعلام کرد: خوشبختانه با تلاش بی‌وقفه نیروهای عملیاتی، نشتی‌ها رفع و آبگیری مخازن آغاز شده است.

 او ضمن عذرخواهی، از استقرار و اعزام تانکرهای آبرسان به مناطق دچار مشکل خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان برای اصلاح این خط هزینه شده و در سال جاری نیز برنامه‌ریزی برای ادامه اصلاح خط انتقال برای پیشگیری از تکرار این حوادث ادامه دارد.

 

