افرایش ظرفیت نیروگاه نکا در دوران جنگ تحمیلی
معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی گفت: سنگربانان تولید برق در نیروگاههای حرارتی با وجود تهدیدات دشمنان این مرز و بوم بیوقفه در تلاشند تا چراغ روشنایی مردم را روشن نگه دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، روحاله اسپنانی در جریان بازدید از روند ساخت واحدهای جدید نیروگاه نکا با بیان این مطلب، افزود: همکاران صنعت برق حرارتی این روزها علاوه بر اجرای برنامه تعمیرات و بهینهسازی واحدهای نیروگاهی موجود، بیوقفه در تلاشند تا خللی در تکمیل پروژههای جدید افزایش ظرفیت نیروگاههای کشور ایجاد نشود.
وی ادامه داد: یکی از این پروژهها طرح توسعه نیروگاه نکا با برخورداری از دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی سیکلترکیبی است که حتی در دوران جنگ تحمیلی بر علیه کشورمان، این پروژه توسط مهندسان داخلی با هدف کاهش ناترازی برق استان مازندران در حال اجراست.
معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه واحد نخست گازی طرح توسعه نیروگاه نکا تیرماه سال گذشته وارد مدار شده است، بیان کرد: دومین واحد این پروژه نیز با تکمیل فعالیتهای پیش راهاندازی، مراحل پایانی اتصال به شبکه برق کشور را سپری میکند تا به زودی وارد مدار تولید شود.
اسپنانی اظهار امیدواری کرد که با بهرهبرداری از این واحد نیروگاهی در موعد مقرر، رکورد جدیدی در زمینه نصب و راهاندازی واحدهای نیروگاهی بزرگ مقیاس حتی با وجود شرایط جنگی کشورمان به ثبت برسد.
وی افزایش ظرفیت تولید برق منطقه، ارتقای پایداری شبکه برق کشور، اشتغالزایی، توسعه دانش فنی نیروگاههای حرارتی و پاسخ به رشد مصرف برق ناشی از توسعه صنایع، کشاورزی و مصارف خانگی را از مهمترین اهداف اجرای طرح توسعه نیروگاه نکا عنوان کرد.