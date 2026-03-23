پیش‌بینی بارش بر اساس پایش مدل‌های جهانی تا پنجم فروردین

موسسه تحقیقات آب موارد محتمل وقوع سیلاب را بر اساس پایش مدل‌های جهانی، مدل‌سازی منطقه‌ای موسسه و هشدارهای سازمان هواشناسی کشور تا پنجم فروردین اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس پایش مدل‌های جهانی، مدل‌سازی منطقه‌ای موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و هشدارهای سازمان هواشناسی کشور، موارد محتمل *وقوع سیلاب* تا روز سه‌شنبه (پنجم فروردین‌ماه) به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

در حوضه‌‌‌‌های آبریز کرخه و مرزی غرب، کارون بزرگ، دریاچه ارومیه از بعدازظهر روز یکشنبه (دوم فروردین‌ماه)، وقوع بارشی به مدت ۳۰ ساعت و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطه‌ای) *۸۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر* در استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطه‌ای) *۴۰ تا ۸۰ میلی‌متر* در استان‌های خوزستان (مناطق شمالی)، آذربایجان غربی (مناطق جنوب و جنوب غرب) و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطه‌ای) *۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر* در استان‌های آذربایجان شرقی (برخی نواحی مرکزی و جنوب)، زنجان (برخی از نواحی) محتمل خواهد بود.

لازم به ذکر است که وقوع بارش‌های نسبتاً چشمگیر طی روزهای آینده (به ویژه پنجشنبه و جمعه‌) در استان‌های غربی و به‌خصوص استان‌های جنوبی کشور ملاحظه می‌شود.

اخبار مرتبط
